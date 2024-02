Florin Salam poate scăpa de acuzațiile de violență. O probă importantă lipsește din dosarul penal

Florin Salam ar putea scăpa de acuzațiile formulate împotriva sa de o damă de companie, la începutul anului. Manelistul a fost acuzat de agresiune de femeia care a depus o plângere penală împotriva sa.

Ancheta în cazul manelistului bate pasul pe loc, dat fiind că din dosar ar lipsi o probă importantă. Conform unor surse judiciare, victima nu a depus un raport medico-legal din care să rezulte agresiunea. Iar în lipsa acestuia nu se poate face nici expertiză medicală. Ca urmare, acuzațiile împotriva lui Florin Salam ar putea fi clasate. De altfel, manelistul nu are nici o calitate în dosar, el fiind audiat în calitate de martor.

Manelistul a fost acuzat, chiar în primele zile ale anului, de o femeie, că ar fi agresat-o într-o cameră de hotel. Florin Salam ar fi bruscat-o acuzând-o că ar fi încercat să-i fure bani din portofel.

Femeia a depus plângere la poliție, la scurtă vreme după incident. Manelistul a fost convocat, la rândul său, și a dat o declarație amănunțită despre incident.

În aceste zile, însă, Florin Salam se confruntă cu noi acuzații, de această dată, de înșelăciune. Poliția a primit o plângere, împotriva sa, în care este acuzat că a luat bani pentru un show pe care nu l-a onorat. Un bărbat din Târgoviște i-a făcut plângere penală și îl acuză că l-a înșelat cu 5.500 de euro.

Acuzatorul susține că i-ar fi plătit banii pentru un spectacol de o oră și jumătate. Florin Salam l-ar fi dus cu vorba, însă, iar în seara evenimentului nu s-a mai prezentat. Ba mai mult și-a închis telefoanele, astfel încât persoana respectivă nu a mai putut lua legătura ca să-și recupereze banii.

Joi, manelistul a fost luat la poliție pentru a fi audiat în acest nou dosar penal. Ulterior, a transmis că nu a mers la poliție deoarece nu ar fi fost citat la adresa corectă. Pe de altă parte, a susținut că nu-și mai amintește dacă a cântat sau nu la evenimentul pentru care este acuzat de înșelăciune.

Manelistul a fost ridicat de poliție, joi, și dus la Târgoviște pentru a da explicații cu privire la acuzațiile de înșelăciune. Ulterior, a înregistrat un clip video în care a comentat noile acuzații. El a vorbit despre o înscenare, spunând că acuzatorii nu pot dovedi că i-a înșelat. Mai mult, i-a amenințat cu judecata pentru că i-ar afecta imaginea.

Acuzatorul manelistului spune că acesta l-a înșelat că a fost înșelat în anul 2020. De atunci a încercat să-și recupereze banii, însă nu a reușit. Bărbatul spune că Florin Salam A refuzat să semneze un contract, dar susține că sunt martori care pot confirma tranzacția. Mai mult, spune că există și conversații care dovedesc acuzațiile,

„Eu am vrut doar să recuperez prejudiciul pe care i l-am dat lui Florin Salam. Este vorba de 5500 de euro. Banii aceștia au fost dați din 2020 până în 2021. Nu există un contract fizic pentru că eu știu că el nu face contract. La dosar sunt șase martori. Am stabilit data nunții cu dânsul, am convorbirile între mine și cumnatul său, pe atunci manager. Sunt dovezi destule, zic eu. Toate dovezile au fost duse la Parchet. Nu mi-a răspuns niciodată de ce nu a mai venit, dar nu dăm de el”, a spus acuzatorul din acest dosar penal.