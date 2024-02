Manelistul Florin Salam, dus cu mandat la audieri. E acuzat de înșelăciune

Conform plângerii depuse de un bărbat din Târgoviște, Florin Salam l-ar fi înșelat cu suma de 5.500 de euro.

Acești bani ar fi fost oferiți cântărețului pentru o prestație de o oră și jumătate la nunta sa. Numai că, manelistul nu a mai venit. Prin urmare, presupușii păgubiți au mers direct la poliție, unde au depus o plângere împotriva acestuia.

Florin Salam, dus la audieri într-un dosar de înșelăciune

După ce a fost notificat în legătură cu plângerea, Florin Salam ar fi fost contactat de autorități pentru a fi convocat la audieri. Cu toate acestea, el nu a răspuns și nu s-a prezentat la întâlnirile cu anchetatorii nici măcar o dată. Așa că, în dimineața zilei de joi, a fost dus la audieri, cu mandat.

Chiar dacă nu exista un contract semnat, bărbatul din Târgoviște ar fi transmis suma în mai multe tranșe către artist, potrivit gazetadâmboviței.ro.

Bărbatul din Târgoviște afirmă că ar fi dorit să încheie un contract, dat fiind că era vorba despre o sumă semnificativă, însă manelistul s-a opus, susținând că nu știe să scrie.

Cu toate acestea, el deține mesaje cu impresarul și cumnatul acestuia, precum și o înregistrare postată de Salam pe rețelele sociale, în care anunță participarea sa la nunta din Târgoviște, mai scrie sursa citată.

Manelistul acuzat că a agresat o tânără

Reamintim că în urmă cu câteva zile, Florin Salam a fost audiat la Secția 1 de Poliție din Capitală, după ce a fost reclamat de o tânără, care îl acuză că ar fi agresat-o în prima zi a anului într-o cameră de hotel din București.

Tânăra de 24 de ani a susținut că manelistul ar fi lovit-o cu palmele.

„Când a strâns pumnul, m-am tras. Am prins forță foarte multă și m-am tras pentru că am suferit o intervenție la nas și e foarte recentă și nu ar fi fost tocmai ok să am o leziune la nas și să ajung din nou în sala de operație”, a spus tânăra.

La rândul lui, Florin Salam a negat totul. A spus că de când a început să cânte, i s-au înscenat tot felul „de prostii”.