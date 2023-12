Florin Roman anunță că nu vor fi majorate taxele în 2024: „Am oprit creșterile de taxe impuse de USR în PNRR”

Florin Roman, deputat PNL, anunță că a fost depus „cel mai important amendament la legea bugetului de stat”. Acesta acuză că USR a impus taxe prin intermediul PNRR.

Florin Roman anunță că nu se vor majora taxe și impozite în 2024

Florin Roman a declarat astăzi la Parlament că amendamentul „zero taxe în 2024” este un amendament împotriva USR”. Potrivit acestuia, USR a impus taxe și impozite noi prin PNRR:

„Am depus cel mai important amendament la legea bugetului de stat, prin care noi, PNL transformăm în litera de lege obligația guvernului de a nu majora taxe și impozite în 2024!

Au protestat toți, mai ales USR și AUR, dar când le-am spus ca acum este momentul adevărului, nu au avut ce face și au votat pentru!

Am oprit astfel creșterile de taxe impuse de USR în PNRR”, a spus Florin Roman pe Facebook.

Deputatul PNL spune că partidul său este nevoit „să repare prostiile” domnului Ghinea

Grupul parlamentar din care face parte Florin Roman a depus un amendament la Bugetul de stat prin care modifică articolul 80.

Astfel, este clarificat în mod explicit că nu vor exista majorări de impozite şi taxe în 2024. De asemenea, nu se va umbla la baza de calcul şi nu vor fi scoase excepţii:

„Este o decizie politică a Partidului Naţional Liberal, luată în forurile statutare ale partidului şi pentru a nu mai exista discuţii referitor la faptul că pot creşte taxe în 2024 am venit cu acest amendament care a fost susţinut de ministrul Boloş la dezbaterile generale pe legea bugetului de stat şi care practic va deveni literă de lege”, a precizat Roman.

Florin Roman nu crede că acest amendament poate să fie declarat neconstituțional

Florin Roman a afirmat că nu există riscul ca acest amendament să fie declarat neconstituțional:

„Din păcate, am constatat că diferenţa de la vorbe la fapte este alta. Nu am probleme cu coaliţia, am o problemă cu cei care ne-au obligat să facem aceste majorări de taxe. Aceste majorări de taxe, care au fost şi în luna octombrie, au fost rezultatul unor jaloane din PNRR negociate pe domnul Ghinea care practic ne-a obligat la modificarea Codului Fiscal.

Deci acest amendament, zero taxe în 2024, este un amendament împotriva USR, partidul care a impus taxe noi şi impozite noi prin PNRR”, a mai declarat acesta.

Roman a mai declarat că este convins de faptul că PSD va vota amendamentul PNL.