Momente critice pentru Florin Piersic. Apropiații nu au vrut să se știe nimic. Prin ce trece marele actor

Unul dintre cei mai îndrăgiți actori români, Florin Piersic, trece printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere al stării de sănătate. Problemele de sănătate l-au trimis în faţa medicilor de urgență.

Piersic a fost surprins, zilele trecute, în timpul unei vizite la doctor. Acesta a fost însoțit de o persoană apropiată, cea care a și condus maşina până în apropierea unei clinici din Capitală.

Florin Piersic a aşteptat câteva minute în parcare și a discutat cu admiratorii. Marele actor ar fi preferat să stea în maşină până în clipa în care a fost chemat de medic pentru a nu fi văzut în sala de aşteptare a clinicii. Când a fost anunțat că poate intra, Florin Piersic s-a ridicat cu greu de pe scaun şi, târându-şi piciorul drept, s-a îndreptat către clinică.

Actorul a fost preluat de un reprezentant al clinicii, care l-a condus până în cabinet. Cea care îl însoțea a precizat angajaţilor clinicii că „nu trebuie să răsufle nimic în presă” şi că, „dacă se află ceva, să spuneţi că maestrul a venit pentru puţină terapie”. Marele actor părea vizibil afectat de problemele la piciorul drept, iar la plecare avea mai multe documente medicale şi un plic ce conţinea, probabil, o radiografie, informează Spynews.

Medeea Marinescu a făcut câteva precizări despre starea de sănătate a actorului:

„Am discutat acum vreo săptămână sau două prin mesaje. Era foarte bine, discutam de programarea spectacolelor. Florin Piersic este un om care este atent cu sănătatea sa. Probabil că a mers la un control de rutină. Chiar ieri am vorbit cu organizatorul spectacolului "Străin în noapte" şi am stabilit nişte date, chiar am adăugat nişte spectacole. Dacă ar fi fost ceva grav nu am fi putut face planuri să mai jucăm un al doilea spectacol în mai. În aprilie deja este sold-out, oamenii ar fi fost anunţaţi să-şi ia banii înapoi. Dacă ar fi fost ceva aş fi fost printre cei care ar fi ştiut că este o problemă.”, a spus Medeea Marinescu.

