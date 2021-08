Florin Cîțu, fotbalist de top în Statele Unite. A jucat în echipa colegiului și a marcat 7 goluri

Florin Cîțu a învățat la, între 1992 și 1996, la Grinnell College, din statul Iowa unde și-a luat licența în Economie – Matematică, beneficiind de NAFSA Scholarship. Ca student în Statele Unite, el a jucat fotbal și a fost unul dintre titularii echipei colegiului, după cum relatează sport.ro.

„Am jucat fotbal în echipa universității, a colegiului. Deci tot timpul eram la școală, muncă, antrenament de dimineață până seara. Așa am văzut America am primii ani, cu echipa de fotbal. Eram mijlocaș stânga sau atacant”, a povestit, la un moment dat, premierul Florin Cîțu.

De altfel, pe site-ul colegiului apar mai multe informații legate despre evoluția actualului premier ca sportiv. Conform datelor statistice aferente anilor 1993 și 1994, Florin Cîțu a jucat în 34 de meciuri, a înscris 7 goluri și a dat 3 assisturi.

În cei doi ani, cu Florin Cîțu între titular, echipa lui a câștigat sezonul regulat al Midwest Conference, apoi a participat și s-a impus în MWC Tournament.

Numele său apare și în statisticile anului 1995, când a fost trecut printre jucătorii evidențiați. Conform unei alte surse, citată de sport.ro, echipa a ajuns în finala MWC Tournament în acel an, cu Cîțu printre marcatorii din semifinal. A pierdut, însă, titlul cu 4-2, în fața lui Lake Forest College.

Studiile urmate de premierul României

Despre Florin Cîțu se mai știe că a fost fanul echipei de fotbal Chimia Rm. Vâlcea, care a câștigat Cupa României în anul 1973. De altfel, era și normal dat fiind că este din zonă. În anii ’80, politicianul a devenit un susținător al Universității Craiova, echipă care făcea performanță în cupele europene. Iar în ultimii ani, a fost văzut, în mai multe rânduri, la meciuri disputate de CSU Craiova.

Florin Cîțu a urmat Liceu Industrial Energetic (Industrial nr. 3) Râmnicu Vâlcea, iar apoi Universitatea Româno-Americană din București. De aici a plecat în Statele Unite, unde s-a înscris la Grinnell College Iowa (1992-1996) – Licență în Economie-Matematică, Iowa Sate University (1997-1999) – Master și Iowa State University (1999-2002) – Program doctoral completat, fără disertație. De asemenea, Florin Cîțu a studiat și în Germania, la Center for Financial Studies din Frankfurt (2003) – curs postuniversitar.

Cîțu condamnat în Statele Unite pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice

În prezent, el se află în centrul unui scandal mediatic după ce s-a aflat că a fost închis, în Statele Unite, pentru conducere sub influența alcoolului. Cîțu a fost prins de polițiștii din orașul Ames, în care se află Iowa State University, pe 3 decembrie 2000. Câteva luni mai târziu, 26 martie 2001, a fost condamnat la două zile de închisoare și o amendă de 1.000 de dolari.

„Acum 20 de ani am condus sub influența alcoolului și am plătit o amendă foarte mare. Eu am condus, a fost o greșeală, am plătit foarte scump. A trebuit să-mi vând și mașina și am mers un an de zile pe jos. Nu e ceva cu care să te mândrești”, a declarat Florin Cîțu cu privire la incidentul în care a fost implicat.