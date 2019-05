Florin Cîțu: Eugen Teodorovici a amenințat un primar din Gorj. Vă promit un mare show

Senatorul PNL Florin Cîțu a scris o postare pe Facebook prin care a anunțat că ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici l-a amenințat pe primarul din Novaci, județul Gorj, când a aflat că senatorul urma să vorbească în fața a 6,000 de oameni.





Mai jos redăm integral postarea senatorului PNL Florin Cîțu:

„Este oficial! Sunt speriati! Stiu ca pierd ! Am ajuns la Novaci, Gorj , in seara asta. Maine trebuia sa vorbesc la sarbatoarea “Urcatul oilor la munte”. Vin 6000 de omeni liberi. Dar... A anuntat Dancila ca vine si ea. Si a inceput scandalul. Teodorovici care merge in toata tara sa minta primarii a luat foc cand a auzit ca eu trebuie sa vorbesc. Orlando, om mic, a inceput sa-l ameninte pe primarul de aici. Asa ca maine nu mai vorbesc sa nunse razbune Orlando , omul Moscovei, pe primarul de aici. Dar o sa protestez. Sa vedem daca trimite Dragnea dubele. Sunt disperati. Stiu ca pierd! Maine va promit show!”

