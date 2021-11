Florin Cîțu e de neoprit! Preşedintele ANPC a fost executat! Motivul este unul halucinant

Decizia a fost publicată Monitorul Oficial după ce Florin Cîţu nu l-a iertat pe conducătorul ANPC.

Mihai Culeafă a fost până la această șocantă decizie vicepreşedinte al ANPC şi a coordonat, împreună cu Paul Anghel, director general al autorităţii, acţiunile de control derulate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în ultima perioadă, potrivit Agerpress.

Claudiu Dolot a fost ales preşedinte al ANPC la finele lunii februarie 2021, în locul lui Eduardt Cozminschi.

Toate s-au întors împotriva lui

Decizia de înlocuire a fost luată după ce Dolot a tăiat în carne vie mai multe magazine importante. Instituția a aplicat amenzi colosale de Black Friday și nu numai.

Magazine mari ca Lidl, Profi sau Carrefour au primit sancțiuni de peste 180.000 de lei, după ce inspectorii au găsit produse expirate, gândaci şi tăvi ruginite. Vicepreședintele ANPC a fost tras de urechi chiar de ambasadorul Franței după ce a dat amenzi colosale unor supermarketuri, care aparțin unor multinaționale franceze.

Acesta a cerut închiderea a patru unităţi Auchan din Bucureşti, respectiv magazinele Auchan Titan, Vitan, Militari şi Berceni, pe o perioadă de cel mult şase luni.

Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, controalele întreprinse de echipe ale Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor (CRPC) din Regiunea Bucureşti-Ilfov – coordonate de vicepreşedintele ANPC, Mihai Culeafă, directorul general al ANPC, Paul Anghel, şi comisarul şef al CRPC Bucureşti-Ilfov, Ionuţ Voevozeanu – în zonele alimentare ale magazinelor din marile lanţuri de hipermarketuri au continuat.

Pe lângă sancțiuni imense, Dolot a fost aspru de Black Friday, a infintat Comandamentului Special Black Friday și a supravegheat fiecare promoție 24 din 24 de ore.

„Am decis înfiinţarea acestui comandament după ce am văzut rezultatele controalelor de zilele trecute, la cei care au „furat startul” campaniei de reduceri. Aşa cum am spus de fiecare dată, manifestăm toleranţă zero faţă de orice abatere de le legislaţia în domeniu. Parte a campaniei „Protecţia Consumatorilor nu se negociază!”, ne dorim că acest comandament să împiedice transformarea lui Black Friday în Ziua Păcălellilor”, a declarat preşedintele ANPC, Claudiu Dolot.