„În comuna Băbana s-a născut tata şi aici mi-am petrecut o bună parte a copilăriei. Ocupat cu viaţa la ţară, am mai slăbit. Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele.

Cu trecerea vremii, mă gândesc la multe lucruri din copilărie. De exemplu, de ce nu mai e zăpadă şi loc de săniuş. Noi ne dădeam cu sania aproape de casă şi aveam grijă doar să nu treacă vreo maşină. Şi nici nu prea treceau maşini pe atunci.

Acum, pentru a merge la zăpadă, eşti nevoit să pleci la munte sau undeva departe de casă. Nu mai există poveşti la bradul de Crăciun. Poate din cauza schimbărilor climatice. Mai vedeţi copii care se joacă, de dimineaţă până seară, până la leşin, «Lapte gros» sau «Leapşa»?! Acum bucuria e un laptop, o tabletă”, a spus Florin Călinescu pentru Click.ro