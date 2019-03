Coșmar pentru Dragnea: cei mai mari dușmani ai săi se aliază. Vedeta care ștergea pe jos cu Ponta intră în Pro România și vrea să fie primar

Anul 2019 aduce două teste majore pentru partidele politice: Alegerile europarlamentare, respectiv alegerile prezidențiale. Partidele politice se luptă din răsputeri pentru a obține cât mai multe mandate la Bruxelles, iar candidații aruncați în joc dovedesc asta. Liberalii deschid lista cu Rareș Bogdan, celebrul jurnalist de la Realitatea TV. Dragnea a anunțat că lista PSD va fi deschisă de Rovana Plumb, iar Pro România mizează totul pe Corina Crețu.





Dar jocurile politice nu se opresc doar aici. Pentru a-și consolida puterea, reprezentanții Pro România negociază intens pentru o candidatură la Primăria Timişoara cu celebrul om de televiziune şi actor Florin Călinescu. Discuţiile sunt purtate chiar de către liderul formaţiunii, Victor Ponta, iar juratul de la „Românii au talent” n-a spus nu, anunță debanat.ro.

Discuţiile din partea Pro România cu Florin Călinescu vor fi continuate chiar de preşedintele Victor Ponta. De menţionat că renumitul actor este timişorean de baştină, absolvent de CD Loga. Călinescu a mai cochetat cu politica, în 2008 candidând pentru un colegiu de senator în judeţul Argeş din partea PNL, dar fără succes. Mai trebuie spus că despre o candidatură a lui Călinescu la Primăria Timişoara s-a mai vehiculat în trecut, cel mai intens în anul 2000. În ultima perioadă, juratul de la „Românii au talent” s-a evidenţiat prin critici extrem de dure la adresa Guvernului PSD-ALDE, dar mai ales a lui Liviu Dragnea, mai scrie sursa citată.

Cu toate acestea, reamintim că în urmă cu câțiva ani, Florin Călinescu îl critica în mod constant pe Ponta.

„Azi, la comemorarea lui Dobrin, cel mai mare fotbalist român, EVER. Cu alti doi cei mai mari fotbalisti: Ilie Balaci si Sorin Cartu! Burlene si gasca de la Cluj + livulica si ponta, comemorare linistita, fotbalului romanesc. Sportului romanesc, Romaniei in general, anonimilor!”, a scris Călinescu, pe rețeaua de socializare, la un selfie făcut cu fostele glorii ale Craiovei Maxima, după un eveniment dedicat marelui Nicolae Dobrin, notează Libertatea.

În urmă cu 4 ani, în 2015, Călinescu declara că „lipsa de onoare a lui Ponta este îngrijorătoare”.

„Victoraş este premierul familiei lui, unde înţeleg că nu mai este atât de cocoş, de mai multă vreme, şi are problemele lui. După care a prins partidul într-o lipsă de identitate crasă şi atunci el e singur. Ponta este singur în partid. Nu are cu cine sa vorbească. Deci el nu mai are cu cine să vorbească în partid şi e lider absolut, nu mai are cine să îi spună e bine sau nu e bine ce faci. A prins un moment fantastic”, a spus acesta.

Pe de altă parte, Călinescu a notat că Ponta a reuşit să scape de Dragnea, după condamnare: ”A plecat băiatul ăsta adorabil, Liviu Dragnea. El este un Errol Flynn de Alexandria. Ca să stai în Alexandria şi să ai viziune, este foarte greu. A scăpat şi de Dragnea. Îmi aduce aminte de el (n.r. Errol Flynn) subţirel, cu mustăcioară (…) La nivel naţional, partidul ăsta a avut un om care a stat la butoane. Nu era nici Ion Iliescu, nici Adrian Năstase, era Octav Cozmâncă (n.r. fost secretar general PSD). Pe mine altceva mă tulbură: lipsa de onoare a tânărului Ponta este îngrijorătoare. Îi cunosc şi familia din Timişoara, şi socrul”.

„Este ceva criticabil aici. Faptul că, atunci când Justiţia începe o acţiune pentru un coleg de al lui care este membru PSD, el iese şi spune: ”Sunt alături de el”. Îngrijorător este că un prim-ministru spune asta, nu un şef de partid. Ca să spui ca justitia este nedreaptă… un premier spune că Justiţia e nedreaptă, ce face CSM? Eu nu am auzit să se sesizeze CSM-ul. S-a sesizat la doi cetăţeni. Le-am spus că singura lege din România este Codul Rutier. Victor Viorel îşi face selfie, dar nu cu telefonul. Victor Viorel pare că e pe tobogan la Aqua Land”, a mai adăugat Călinescu.

