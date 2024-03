Sport Florin Bratu, prins în flagrant. S-a întâmplat chiar în mijlocul străzii. Video







Florin Bratu a fost surprins zilele trecute în zona Zoo Băneasa de către paparazzi EVZ. Fostul fotbalist se vede clar că regretă zilele de la FRF având în vedere că poartă în continuare echipamentul de acolo. Geaca are emblema Federației Române de Fotbal, iar Florin Bratu o poartă chiar și la o ieșire din casă.

Fostul antrenor a fost surprins în timp ce vorbea cu un persnaj pe stradă, în timp ce un alt tânăr îi aduce un cadou. Este vorba despre o pungă în care cel mai probabil se află un set pentru țigări electronice.

Bratu, surprins în timp ce a primit un pachet

Nu știm dacă acestea sunt sau nu pentru fostul fotbalist, cert este că acesta le-a verificat la primire. Pe de altă parte, Bratu nu a renunțat niciun moment la cariera lui de sportiv, semn că și dacă ar avea vicii le ține sub control. Chiar dacă acum se află în afara terenului, acesta speră totuși să fie cooptat ca antrenor pe undeva.

Cei de la Dinamo l-au refuzat în iarnă. ”Am vorbit despre strategie, despre cum văd eu lucrurile. Nu am fost numai eu. S-au comportat în regulă cu mine. După ce am vorbit două ore, a rămas că ne auzim la telefon. M-a sunat Andrei Nicolescu și mi-a spus că decizia lor este un antrenor străin.

Și-a dorit să meargă antrenor la Dinamo

Eu am luat decizia de a merge la discuții pentru că am primit sute de mesaje de la suporteri. Am simțit energia lor. Toate mesajele erau: ”Mitraliera noastră, vino acasă și salvează-ne!”. S-au comportat în regulă, nu am ce să le reproșez.

Nu am simțit (n.r. că am fost folosit)”, a spus Florin Bratu după ce s-a văzut cu cei de la Dinamo. De altfel, aceasta este și echipa unde Bratu a jucat ani buni. El a și antrenat echipa a doua a Dinamo București alături de care a câștigat mai multe titluri.