Mâzgăleam hârtia de vreo 7 ani și mă credeam în naivitatea mea un profesionist. Mutarea de la „Tinerama”, unde eram șef de secție, nu a fost nici ea una prozaică. Mi-am dat seama că doar marile ziare vor rezista. Și că odată și odată, și revista unde lucram va dispărea odată cu fondatorul ei, celebrul Max Bănuș. Sincer la EvZ am luat-o de la capăt. După ani buni de săptămânal, „Baricada”, respectiv „Tinerama”, alunecasem spre proză, spre literatură. Uitasem cotidianul, mirosul de știre prospătă, bucuria de a fi primul în piață!

23 de ani ! Reporter special, senior-editor, publicist-comentator, editor coordonator, ulterior editorialist. O viață de om! Aici m-am căsătorit, aici mi s-au născut copii, aici am plâns și am râs. EvZ e casa mea! Aici mi-am scris primele cărţi şi am legat prietenii nemuritoare, care sper că vor dura dincolo de veac.

La mulți ani, EvZ! Să dea Bunul Dumnezeu să îmbătrânim frumos împreună. Nu în rele, ca alții!

Conf.univ.dr. Florian BICHIR

cercetător științific al Academiei Române