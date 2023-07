Fiul Vioricăi Dăncilă, avansat în funcție. Salariu de nabab la Curtea de Conturi

Victor Dăncilă a fost angajat la Curtea de Conturi pe 29 ianuarie 2018, pe funcția de consilier. Fiul Vioricăi Dăncilă nu avea o experiență prea mare atunci când a primit acest post, anterior el lucrând ca specialist în probleme de mediu la OMV Petrom, companie la care tatăl său ocupa funcția de manager regional.

Prima declarație de avere completată de Victor Dăncilă a fost publicată pe portalul declarațiilor de avere și interese al ANI pe 14 iunie 2018, la aproape jumătate de an după ce a fost angajat în funcția de consilier la cabinetul lui Ilie Sârbu, vicepreședintele Curții de Contur. A doua declarație a fost publicată un an mai târziu, iar cea de-a treia pe 22 februarie 2023. Declarația de avere de la începutul acestui an a fost publicată după 30 de zile de la numirea într-o nouă funcție, după cum se specifică în actul oficial.

Cea mai recentă declarație de avere a fiului Vioricăi Dăncilă a fost publicată pe 9 iunie 2023.

Cât a câștigat fiul Vioricăi Dăncilă la Curtea de conturi

Potrivit documentului din 14 iunie 2019, Victor Dăncilă a încasat 94.509 lei în primul an și jumătate ca angajat al instituției, cu funcția de consilier al vicepreședintelui Ilie Sârbu.

Din ultima declarație de avere postată pe portalul ANI, reiese că fiul Vioricăi Dăncilă a încasat un venit anual de 84.878 de lei de la Curtea de Conturi, cu funcția de consilier al președintelui Mihai Busuioc, ceea ce înseamnă că a avut un salariu lunar de aproximativ 7.000 de lei.

Potrivit declarațiilor de avere, fiul Vioricăi Dăncilă deține un apartament în București cu o suprafață de 70 metri pătrați, dobândit prin donație în 2013, și un ceas în valoare de 14.000 euro, cumpărat în 2019. Prin închirierea apartamentului, Victor a câștigat 5.400 de euro pe an, se mai specifică în declarație.

Victor Dăncilă a fost avansat la Curtea de Conturi

Reprezentanții Curții de Conturi au precizat că fiul Vioricăi Dăncilă a fost angajat pe postul de consilier al vicepreședintelui, apoi a devenit consilier al președintelui instituției, Mihai Busuioc.

„La data de 29.01.2018, domnul Dăncilă Victor Florin a fost încadrat în funcția de consilier superior gradul I din cabinetul demnitarului, respectiv la Cabinetul domnului Ilie Sârbu — al Autorității de Audit, cu contract individual de muncă pe durată determinată. La data de 01.01.2020, contractul domnului Dăncilă Victor Florin în funcția de consilier din cabinetul demnitarului la Cabinetul domnului Ilie Sârbu — vicepreședinte al Autorității de Audit a încetat în temeiul art. 55 lit. c) din Legea nr. 53/2003 — Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La data de 01.01.2020, domnul Dăncilă Victor Florin a fost încadrat în funcția de consilier superior gradul I din cabinetul demnitarului la Cabinetul Președintelui Curții de Conturi a României, cu contract individual de muncă pe durată determinată. În ceea ce privește statutul consilierilor personali din cabinetele demnitarilor din cadrul Curții de Conturi, facem precizarea că art. 48 alin. (l) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, statuează faptul că aceștia au calitatea de personal contractual.

