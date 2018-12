PANICĂ pe străzi! Fiul unui MILIARDAR de la noi, la plimbare cu UN LEU. Reacția INCREDIBILĂ a acestuia

Fiul miliardarului Micula, Victoraș, s-a filmat într-o ipostază care a speriat pe toată lumea. Poliția nu a fost însă impresionată de gestul tânărului.





Autoritățile din Bihor au deschis o anchetă, după ce pe rețelele de socializare a apărut un videoclip în care Victoraș Micula s-a înregistrat în timp ce conduce pe străzile orașului cu un pui de leu în mașină. Într-un aclt clip, același personaj scoate o pușcă cu lunetă pe geamul mașinii.

Victoraș ar putea să aibă probleme serioase, întrucât legea spune că animalele sălbatice nu pot fi deținute de persoanele fizice decât temporar, pe perioada recuperării fizice. Nu în ultimul rând legea interzice și realizarea de materiale fotografice sau filmări cu animalele sălbatice care nu se află libere în habitatul lor, excepție făcând grădinile zoologice.

Pe de altă parte, Victor Micula susține că totul este o înscenare și că nu deține niciun pui de leu.

„A fost un fake. Eu nu am niciun pui de leu. Mi-aduc aminte că am fost odată la circ şi m-am pozat cu unul, dar nimic mai mult. Am pui de lei, dar numai în bancnote”, a declarat Victoraş Micula, potrivit eBihoreanu.ro.

