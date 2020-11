„Nu pot să interzic autorităţilor locale să-şi facă firmele proprii şi nici nu cred că ar trebui să le interzicem”, a declarat, vineri, la evenimentul PRIA Environment, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, potrivit Agerpres.

Firmele PMB, reclamate la Comisia Europeană

„În principiu, nu pot să interzic autorităţilor locale să-şi facă firmele lor şi nici nu cred că ar trebui să le interzicem, dar problema apare atunci când o firmă a municipalităţii preia toată piaţa. Cred că firmele astea trebuie să intre pe o nişă, pe o zonă unde piaţa nu-şi face treaba. Adică eu văd firmele primăriilor cumva reziduale.

Exemplul pe care îl mai dau este că am o lucrare de urgenţă şi mi-e greu să fac licitaţie pentru că durează. Am nevoie de o intervenţie rapidă şi atunci pot să am mica mea firmă, a primăriei, care să facă genul acesta de lucrări. În acelaşi timp, pot să spun că se poate face şi un contract-cadru care să-i acopere genul ăsta de urgenţe…

Unde văd probleme este atunci când apare o firmă a municipalităţii care preia toată piaţa, îi scoate pe toţi ceilalţi. Avem un caz-test, cu plângere împotriva unora dintre firmele Primăriei Bucureşti, plângere care e gestionată de Comisia Europeană. Sper să avem o soluţie cât de curând şi ne va spune cum putem să privim genul acesta de situaţii”, a declarat oficialul.

Primăriile, invitate să participe la licitație

Președintele Consiliului Concurenței a mai precizat că primăriile au tot dreptul să își înființeze propriile firme, însă este normal să aibă același regim ca și ceilalți jucători din piață.

„Abordarea noastră până acum a fost să spună că, da, primăriile pot să-şi facă firme, dar dacă vor să ia contracte publice trebuie să participe la licitaţie ca toţi ceilalţi. Rămâne în aer subiectul în care firmelor primăriei le face cadou autoritatea locală echipamente, după care celelalte firme trebuie să concureze cu ele.

Admit că această chestie nu e simplă, nu avem acum o rezolvare, dar împreună cu Comisia Europeană să avem un mod de a compatibiliza legea care vizează serviciile publice, care permite primăriei să-şi facă o firmă şi să-i încredinţeze serviciile, cu Legea concurenţei şi Legea ajutorului de stat”, a explicat şeful autorităţii de concurenţă.

Chiriţoiu a punctat, totodată, faptul că nu e împotriva unui monopol al salubristului pe piaţă, dar numai în situaţia în care acesta îşi face treaba. PRIAevents a organizat, vineri, o conferinţă de specialitate în care au fost abordate cele mai importante teme şi probleme legate de mediu, precum: Green Deal România, digitalizarea companiilor de mediu şi transparenţa, reglementări în domeniul fiscal privind Fondul pentru Mediu etc.