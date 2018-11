UPDATE. FIREA este SOMATĂ să desfinţeze SOCITĂŢILE PMB înfiinţate ILEGAL

UPDATE. Roxana Wring, preşedintele USR Bucureşti, i-a cerut luni primarului general, Gabriela Firea, să respecte decizia instanţei în ce priveşte companiile municipale, să ceară tuturor directorilor să oprească orice plată şi să le desfiinţeze, după ce Curtea de Apel Bucureşti a decis anularea tuturor hotărârilor de înfiinţare a acestor companii.





UPDATE: Directorii companiilor municipale iau în calcul să-i dea în judecată pe cei care le denigrează, inclusiv pe politicieni, a anunţat, luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

„Am discutat cu directorii acestor companii, avem şi astăzi o întâlnire şi ei deja studiază posiblitatea şi, de asemenea, au contractat şi o casă de avocatură pentru a-i da în judecată pe toţi cei care denigrează companiile municipale, inclusiv pe liderii politici. În codul comercial sunt prevederi exprese în ceea ce priveşte valoarea brand-ului unei companii, apărarea reputaţiei. În acest moment, aceste companii au contracte în derulare interne şi externe, au angajaţi şi proiecte şi, văzând cât sunt de defăimate într-o parte a presei, prin preluarea declaraţiilor nefundamentate juridic a reprezentanţilor Opoziţiei din Consiliul General, practic sunt afectate ca şi brand”, a declarat Gabriela Firea la Teatrul Odeon.

Potrivit acesteia, companiile municipale îşi desfăşoară activitatea în continuare, ele nu au fost nici radiate de la Registrul Comerţului, nici suspendate, nu au fost declarate nici ilegale.

„A fost vorba doar despre o discuţie în justiţie cu privire la numărul de voturi necesar la momentul adoptării intenţiei iniţiale de a se constitui aceste companii. Nicăieri în România votul pentru buget nu se dă în majoritate calificată de două treimi, nici în Parlament, nici în privinţa înfiinţării companiilor naţionale, nici a societăţilor altor municipii. Votul a fost de fiecare dată de jumătate plus unu. Constat faptul că în Bucureşti avem o noutate. Ţin să subliniez faptul că noi am câştigat 28 de procese cu USR şi PNL, cu siguranţă îl vom câştiga şi pe acesta, pentru că justeţea faptelor noastre este dovedită şi o vom susţine în continuare. Nu facem decât ceea ce ne permite legea - Legea 31/1990, Legea 215 a administraţiei publice locale, nu am ieşit sub nicio formă din aceste texte. Respectăm legea concurenţei, legea achiziţiilor publice, suntem supuşi controlului Curţii de Conturi, ANAF-ului, Ministrului de Finanţe, prin urmare este doar un moment neplăcut din punct de vedere politic şi mediatic, este speculat de Opoziţia din CGMB formată din PNL şi USR, dar cu siguranţă vom depăşi această perioadă ceva mai neplăcută, în primul rând, pentru reputaţia companiilor”, a adăugat edilul Capitalei.

Potrivit primarului general, companiile municipale nu au cum să fie desfiinţate, nici cele din ţară, ea considerând că a avut loc cel mai probabil o inducere în eroare a instanţei, pentru că s-a comunicat că au fost transferate bunuri de patrimoniu către aceste companii.

„Procesele deschise de PNL şi USR vor dura vreo 10 ani. Vom fi mult mai bătrâni când vor trebui să constate că au deschis şampania mult prea devreme, că s-au bucurat prea devreme şi neîntemeiat. Este trist că politica se face astfel, pe viaţa bucureştenilor. (...) Nu mai doresc (cei din Opoziţie - n.r.) să avem transport public în Bucureşti? Nu toţi bucureştenii merg cu Jeep-ul la serviciu. Sunt convinsă că instanţa a fost indusă în eroare, subliniindu-se că aceste companii au primit patrimoniu. Nu au primit niciun fel de patrimoniu. (...) Prin urmare, neprimind decât bani, bugetul se votează întotdeauna cu jumătate plus unu”, a menţionat Gabriela Firea.

Aceasta a susţinut că de când ea a preluat mandatul de primar al Capitalei, PNL şi USR nu au reuşit să aducă niciun proiect şi s-au ocupat doar de plângeri penale.

