Potrivit sondajului, Nicușor Dan ar obține 54,4% din voturi, iar Gabriela Firea, actualul primar general al Capitalei, 45,6%. Procentul bucureștenilor care au indicat că vor veni la vot și au o opțiune este de 67,3% din eșantion.

De asemenea, 56,1% au răspuns că direcția în care se îndreaptă capitala este una greșită și numai 40,3% au răspuns că lucrurile merg spre bine. Sondajul de opinie a fost realizat prin telefon în perioada 20 – 26 iunie 2020, la care au răspuns 1120 de persoane cu domiciliul permanent sau flotant în municipiul București. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,9%, la un grad de încredere de 95%.

Imediat după publicarea sondajului, Gabriela Firea a declarat că PNL se laudă cu ce nu există în realitate. „Nu ma bat cu nimeni in sondaje. Si Domnul Dragnea se lauda cu procente uriase in sondaje cu 3 luni inainte de europarlamentare, iar rezultatul a fost dezastruos. Asa si acum. Se lauda cu ce nu exista in realitate.

Si la alegerile anterioare, PNL scotea pe piata sondaje false. Candidatul de atunci, Catalin Predoiu, a aratat presei un sondaj in care se pretindea ca are 28%. La vot a luat doar 11%. Asa ca, cel mai corect sondaj se realizeaza in ziua votului. Am convingerea ca bucurestenii vor vota un om implicat, harnic, priceput, tenace. PNL/PDL au blocat toate proiectele benefice pentru oameni, din Capitala, prin majoritatea din Consiliul General. Investitii pe care eu le-am deblocat si finalizat”, a declarat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

Tot astăzi, Gabriela Firea a ajuns la Spitalul Cantacuzino după ce i s-a făcut rău în biroul său din Primăria Capitalei. Edilului i s-ar fi făcut rău din cauza căldurii şi a programului încărcat care nu i-a permis să se alimenteze corespunzător. Medicii i-au pus o perfuzie şi după ce şi-a revenit, Gabriela Firea a plecat de la spital.