Mihai Gâdea a lansat un scenariu politic care a pus-o pe gânduri pe Gabriela Firea. În timpul emisiunii sale, Gâdea a adus aminte că miza pentru Primăria Capitalei este colosală.

„Întotdeauna pentru partidele politice, pentru ceea ce urma să se întâmple la alegerile generale, dar și la prezidențiale, a contat cine câștigă Primăria Capitalei. Ne apropiem de alegeri locale, sunt mâine-poimâine, dacă nu vor fi amânate, iar miza pentru Primăria Capitalei este uriașă.

PNL-ul și Guvernul fac tot ceea ce le stă în putință pentru a-și susține candidatul și, spune primarul general al Capitalei, fac totul pentru a-i pune piedici, gen nedeschiderea Spitalului Colentina și alte lucruri. Ei bine, PNL-ul are o miză uriașă: ar trebui să câștige Primăria Capitalei pentru că altfel ar avea o problemă în fața electoratului și pentru alegerile generale.

În momentul acesta, Gabriela Firea, susținută de PSD vrea să câștige al doilea mandat. Însă, surpriză: se întâmplă două lucruri importante: 1. Victor Ponta, cel care are priză la electoratul PSD, lasă să se înțeleagă public și pe surse că de fapt va candida la Primăria Capitalei.

S-a lansat o serie întreagă de scenarii cum că, de fapt, Gabriela Firea se va retrage din această competiție într-o înțelegere cu Victor Ponta, iar Victor Ponta va candida la Primăria Capitalei. Ieri s-a mai întâmplat un lucru, unul ce nu cred că este deloc puțin important. În București sunt mai multe sectoare.

Cel mai mare este Sectorul 3, ceea ce înseamnă că aduce cel mai mare număr de voturi. În Sectorul 3 primar este domnul Robert Negoiță. Domnia sa, după toate datele, va câștiga alegerile cu un scor mare – sunt anumite sondaje care îl dau la 60%. Ieri, a anunțat că iese din Partidul Social Democrat și nu va candida la aceste alegeri sun sigla PSD”, a spus Mihai Gâdea, la începutul emisiunii.

În acest context, Gabriela Firea a anunțat că își retrage candidatura la Primăria Capitalei.

Gabriela Firea a anunțat că se va retrage din cursa pentru un nou mandat la Primăria Generală, dacă unul dintre candidații de centru-stânga va avea un scor mai bun în sondaje.

„În acestă seară, în fața dvs., anunț că nu mai candidez la Primăria Capitalei, dacă pe flancul de centru și centru-stânga, domnii de care vorbim în aceasta seară au un procentaj mai mare decât mine (…)

Dacă se va face o evaluare serioasă, nu sondaje de care scoate PNL-ul pe piață din vârful pixului fără niciun fundament științific, și împreună găsesc un candidat mai potrivit, eu nu am niciun fel de problemă. Sunt un om de echipă și așa rămân, un om de echipă, și credeți-mă că am dovedit în această viață că nu am un orgoliu atât de mare încât să pun persoana mea deasupra interesului țării și al echipei”, a spus Gabriela Firea.