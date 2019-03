Firea, operată de urgență în timpul nopții. Primarul Capitalei, grav bolnav?!

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a fost operată de urgență în timpul nopții. Aceasta a transmis medicilor un mesaj în care le mulțumește.





Gabrielea Firea a fost supusă unei operații pentru remedierea unei afecțiuni a aparatului gastro-intestinal.

Intervenția chirurgicală a avut loc la spitalul “Dr. Ioan Cantacuzino” și a fost realizată de către o echipă de medici alcătuită Dr. Eduard Catrina - medic primar chirurgie generală, Dr. Sorin Petrea - medic primar chirurgie generală și Dr. Iulia Grigore - medic specialist ATI.

În urma operației care s-a desfășurat în condiții bune, neexistând complicații pe parcursul intervenției, Gabriela Firea le-a transmis medicilor un mesaj de mulțumire prin care își exprimă recunoștința față de întreg personalul spitalului.

„Multumesc mult medicilor si intregului personal medical de la Spitalul Cantacuzino unde am fost investigata si operata, cadrelor medicale de la Spitalele Colentina si Sanador unde am facut mai multe analize medicale in ultima perioada, precum si Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov.

Am trecut printr-un moment greu, insa grija cu care am fost inconjurata m-a ajutat enorm si mi-a sporit inca o data increderea in personalul medical din Romania, care merita tot respectul si aprecierea noastra.

Sper ca recuperarea mea sa fie cat mai rapida, pentru a-mi putea continua munca la Primaria Capitalei la intreaga capacitate fizica.

Multumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi cu un gand bun!”, arată Gabriela Firea.

