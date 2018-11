Firea știe TOTUL despre ELIMINAREA sa. Care este PLANUL lui DRAGNEA

Gabriela Firea a făcut declarații, la România TV, despre o eventuală excludere a sa din PSD, la comanda liderului PSD, Liviu Dragnea.





Primarul Capitalei a declarat că a primit informații despre o eventuală „mazilire” a sa din PSD. Ea a mai spus că a venit în politică pentru a face „lucrurile mai bune”.

„Am fost avertizată că mi se pregătește o mazilire, sunt făcute calcule, strategii. Vă spun sincer, am momente în care mă întreb: pentru ce aceste lucruri? Eu am venit din presă, unde am câștigat foarte mulți bani și îmi era bani. Eu nu am venit în politică să mă îmbogățersc, am venit să fac lucrurile mai bine”, a declarat Firea.

