Continuă PROBLEMELE pentru FIREA. Ce legătură este între DNA și ARENA NAȚIONALĂ. Pentru ce sumă INCREDIBILĂ este ACUZATĂ

După ce primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că va închide Arena Națională, firma care s-a ocupat de mentenanța stadionului a trimis o scrisoare deschisă.





În scrisoarea trimisă, firma de mentenanță o acuză pe Gabriela Firea că a lăsat Arena Națională să se degradeze, ca mai apoi să investească aproximativ 6 milioane de euro.

„Ați lăsat fără mentenanță majoritatea instalațiilor stadionului mai bine de un an de zile, timp în care instalațiile evident că s-au «degradat», iar în luna august 2018 ați alocat 27,8 milioane lei către recent înființata Companie Municipală Tehnologia Informației pentru înlocuirea instalațiilor «degradate» și învechite de pe Arena Națională.

În realitate, întreținerea și menținerea Arenei la parametrii impuși de standardele FIFA/UEFA ar fi costat, per total, mult mai puțin în cadrul contractului de întreținere încheiat cu UTI comparativ cu investiția pe care o faceți printr-o companie de IT care nu are competențele tehnice necesare pentru a gestiona multitudinea de instalații ale Arenei Naționale”, se arată în scrisoare.

„Având în vedere starea precară a gazonului de pe Arena Naţională, pe care a văzut-o toată lumea, nu e niciun secret, numai că lumea nu ştie în ce situaţie ne aflăm, că DNA se ocupă de gazonul de la Arena Naţională, am luat hotărârea de a închide Arena Naţională pentru toate competiţiile sportive şi de altă natură pe toată periooada remedierii gazonului. Societatea care se ocupă în acest moment consideră că în 2-3 luni de zile gazonul va fi adus la o stare în care putem să afirmăm că se vor putea desfăşura competiţii sportive sau de altă natură fără dificultăţi”, a declarat Firea, într-o conferință de presă.

ANM, prognoză specială pentru București: Ninsori de ultimă oră în Capitală

Pagina 1 din 1