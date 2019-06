De ce lipsește Firea de la CEx PSD. Culisele dureroase ale unei absențe

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le-a transmis un mesaj colegilor săi reuniți joi în ședința CEx al PSD în care se decide soarta congresului din 29 iunie.





Primarul Capitalei nu a putut participa la CEx deoarece se află la Londra pentru un control medical. Gabriela Firea a postat pe Facebook câteva fotografii și hastagul „mă voi intoarce”.

Primarul Capitalei a declarat că se află la Londra pentru un control medical la un specialist, având în vedere problemele de sănătate pe cu care s-a confruntat în ultima jumătate de an. Ea avea programată de altfel o intervenție chirurgicală exact în ziua de 29 iunie, când aripa Dăncilă-Oprișan din partid a stabilit Congresul pentru alegerea unei noi conduceri a PSD. Firea a sugerat atunci că este o coincidență prea mare, în contextul în care rivalii săi din partid se temeau că ea ar putea candida împotriva Vioricăi Dăncilă la funcția de președinte, scrie Digi24.

Social-democraţii vor discuta în această şedinţă despre Congresul partidului din data de 29 iunie, despre modificarea statutului partidului, despre programul politic şi candidaţii la şefia PSD.

Marţi, social-democraţii s-au întâlnit în Biroul Permanent Naţional, unde au luat o serie de decizii care urmează să fie validate joi de CExN.

„Am discutat astăzi despre moţiunea de cenzură, am discutat despre organizarea Congresului din data de 29, luna aceasta. Am vorbit despre modificarea statutului şi am făcut un grup de lucru care să lucreze la programul politic al partidului şi bineînţeles un grup de lucru care presupune o cooperare foarte strânsă între Guvern şi Consiliul Naţional referitor la programul de guvernare, la priorităţile noastre, precum şi stabilirea unui calendar de implementare a acestora. Toate acestea vor fi validate în cadrul Comitetului Executiv Naţional, care va avea loc joi, la ora 11,00”, a precizat preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat deja că vrea să candideze la şefia PSD la Congresul din 29 iunie.

