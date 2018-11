FIREA insistă! ATAC năucitor la COLEGII ei: „Păi când au avut dreptate şi când au fost corecţi?”

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, consideră companiile municipale din București legale iar acestea funcționează pe legislația în vigoare.





„Companiile municipale din Bucureşti, precum toate companiile din toate municipiile ţării, funcţionează pe legislaţia în vigoare care nu a fost abrogată, legea 31, legea 215. Ele sunt funcţionale, sunt absolut legale, nu s-a pus nicio secundă problema ca prin discuţia privitoare la un act administrativ, şi anume hotărârea, acordul de principiu al Consiliului General, să se radieze sau să se desfiinţeze, ori anuleze, ori alt cuvânt cu aceeaşi semnificaţie, companiile municipale”, a declarat Gabriela Firea.

Ea a precizat că cererile pentru dizolvarea companiilor municipale, depuse de USR și PNL, arată „o situație de-a dreptul hilară”.

„Studiind şi noi arhiva, ce am constatat? O situaţie de-a dreptul hilară, dar nu pentru mine, ci pentru USR, în special, şi PNL. Domniile lor în Consiliul General au votat, şi de multe ori au fost voturi în unanimitate sau în majoritate calificată de două treimi, strategii, planuri multianuale în care sunt implicate ca şi responsabilitate din partea companiilor, chiar acestea pe care dumnealor le vor desfiinţate. Păi când au avut dreptate şi când au fost corecţi?

Atunci când au considerat că aceste companii sunt utile, sunt necesare Bucureştiului pentru că se fac reduceri imense la banul public şi transparentizează întreaga administraţie şi pun capăt firmelor căpuşă abonate ani de zile la bugetul Capitalei şi au votat strategiile şi planurile multianuale pe toate domeniile - pe transport, pe electrificare, pe termoenergetică, pe salubritate, deci au votat în unanimitate şi acum vin şi spun că o hotărâre de acum un an şi jumătate trebuia sau nu trebuia să fie votată cu două treimi. Repet, participă la concursul caraghiosul politic al anului”, a mai declarat Firea.

Întrebată cine se află în spatele firmelor căpuşă, primarul general a spus că acestea sunt firmele care au câştigat ani la rând licitaţii aranjate.

„Nu, cine se află în spatele acestor acţiuni ale USR şi PNL. Se află patronii firmelor căpuşă, firmele care - luaţi-le şi dumneavoastră - ani la rând au câştigat licitaţii aranjate prin care ele făceau caietele de sarcini, le trimiteau la subordonatele primăriei şi, bineînţeles, tot ele câştigau. Şi principalul beneficiar al acţiunii USR din aceste zile este domnul Urdăreanu care beneficiază de consultanţa de avocatură a domnului Valeriu Stoica, care a reprezentat şi USR în instanţă. Eu îl apreciez foarte mult pe domnul profesor Stoica şi sunt convinsă că va reanaliza punctul de vedere şi va lua în considerare faptul că aceste companii, pentru că nu au primit prin transfer de la Consiliul General nici terenuri, nici clădiri, nici utilaje, deci patrimoniu, nu aveau cum să fie votate la înfiinţare ca acord de principiu cu două treimi. S-a votat cu jumătate plus unu, ca în toată ţara. Nu putem să facem o regulă separată pentru Bucureşti, că este primar general Gabriela Firea. Deci, nu putem să facem o lege specială, discriminatorie, doar pentru Bucureşti. Legea este una pentru toată lumea şi cum am câştigat 28 de procese cu PNL şi USR îl vom câştiga şi pe acesta. Nu am nicio emoţie”, a spus Firea.

