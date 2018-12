Breaking News! FINAL pentru cuplul Kovesi-Coldea. Evenimentele din CSM schimbă VIITORUL României

Consiliul Suprem al Magistraturii a votat noul candidat pentru conducerea acestuia pe anul 2019, Plenul Consiliului votând, cu 13 voturi „pentru”, pe judecătoarea Lia Savonea.





Acesta este pentru prima dată când CSM desemnează noua conducere înainte de începerea noului ani. O altă premieră a fost desemnarea candidaților în Secție, iar apoi în Plen.

Proiectul Liei Savonea are drept fundament independența justiției, aceasta exprimându-și dorința ca „independența nu poate și nu trebuie să servească nimănui drept scut pentru a încălca legea și trebuie protejată doar în limitele și scopul pentru care ne-a fost încredințată”, informează luju.ro .

„Independenta justitiei nu trebuie sa mai serveasca drept fatada in spatele careia sa se incalce justitia insasi .... Ideea de aparare a independentei justitiei a fost, uneori, dusa in derizoriu prin chiar frecventa si modul superficial in care a fost tratata, este adevarat, de catre fostul Consiliu, cand aceeasi imputare facuta de justitiabil s-a soldat, pe rand, cu 'apararea independentei justitiei si reputatiei magistratului' facuta de Plen, pentru ca, dupa o cercetare mai atenta, sa fie urmata de angajarea raspunderii disciplinare sau chiar penale, cazuri in care reactia de aparare a independentei s-a dovedit un simplu exercitiu mecanic din partea Consiliului”, se arată în Proiectul judecătoarei Lia Savonea.

Printre obiectivele impuse în Proiectul Liei Savonea în timpul exercitării președinției Consiliului Superior al Magistraturii se numără:

- Consolidarea independenței justiției

- Îmbunătățirea calității actului de justiție și garantarea protecției juridice a drepturilor și libertăților cetățenilor

- Asigurarea unui dialog onest și constructiv cu instituțiile și organismele abilitate în vederea rezolvării așa ziselor „problemele din justiție”, astfel cum sunt ele invocate în mod repetat

- Atitudine proactivă în ceea ce privește procesul legislativ cu implicații asupra sistemului judiciar

- Transparență în procesul decizional, comunicare publică adecvată și asigurarea accesului la informații. Consolidarea raporturilor inter-instituționale

- Implicarea Consiliului Superior al Magistraturii în proiecte care să asigure implementarea unor instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar

