Monden Filmul de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. Un divorț cu năbădăi







„Ticket to Paradise” este titlul noului film de pe Netflix care a captat atenția românilor, ocupând poziții fruntașe în topul celor mai urmărite producții de pe platforma de streaming. Lansat în 2022, acest film combină elemente de comedie și romantism.

George Clooney și Julia Roberts, doi dintre cei mai cunoscuți actori din industria cinematografică, sunt protagoniștii filmului și îi interpretează pe David și Georgia Cotton. Cei doi sunt un cuplu divorțat de 20 de ani care nu au reușit nici după atâta timp să ajungă la o relație mai bună.

„Ticket to Paradise”, unul dintre cele mai urmărite filme de pe Netflix

În povestea filmului, cei doi încearcă să împiedice nunta fiicei lor în Bali, dar eforturile lor sunt zadarnice. Lily, fiica lor, hotărăște să își urmeze inima și să continue cu planurile sale.

Cu toate că face tot posibilul pentru a organiza o nuntă perfectă, Lily nu este conștientă de provocările care o așteaptă și care sunt puse la cale tocmai de părinții săi.

„Este un film la care eu aș merge”, a declarat George Clooney într-un interviu pentru Collider.

Totodată, actorul a dezvăluit că s-a dedicat în mod intens pregătirii pentru rolul lui David Cotton, dorind să surprindă fanii cu o altă latură a sa ca actor.

Filmul, nominalizat la categoria „cea mai bună comedie a anului”

În anul lansării sale în 2022, filmul de pe Netflix a primit nominalizări la „People’s Choice Awards” pentru „Cea mai bună comedie a anului” și pentru „Cel mai bun actor într-un film de comedie”, Julia Roberts fiind nominalizată pentru aceasta din urmă.

În distribuție se regăsește și Kaitlyn Dever în rolul fiicei personajelor interpretate de Clooney și Roberts. Maxime Bouttier îl joacă pe tânărul din Bali, partenerul cu care Dever vrea să se căsătorească.

Billie Lourd interpretează rolul celei mai bune prietene a lui Dever de la facultate, potrivit capital.ro.

Regizat de Ol Parker (cunoscut pentru „Mamma Mia! Here We Go Again”) și scris în colaborare cu Daniel Pipski (coproducător executiv al mini-seriei „A Teacher”), „Ticket to Paradise” de pe Netflix beneficiază de producția lui Tim Bevan (implicat în „Darkest Hour”, „The Danish Girl”) și Eric Fellner (cunoscut pentru „The Theory of Everything”, „Les Misérables”) pentru Working Title.

Alături de ei, producția este susținută de Sarah Harvey (coproducător al „The Best Exotic Marigold Hotel” și „In Bruges”) și Deborah Balderstone (implicată în „Palm Beach” și „Gone”).