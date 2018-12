Film senzațional despre Regele Mihai. Gândurile finale ale ultimului Rege al României!

Echipa de la Chainsaw Film Production, istoricul și producătorul John Florescu oferă cititorilor Evenimentului posibilitatea de a viziona filmul ”Regele Mihai – Despre viață”.





Imaginile și cuvintele ultimului monarh al României au o importanță aparte acum, când se împlinește un an de la moartea sa.

John ne-a declarat despre acest film: "După ce am terminat filmul" Războiul regelui "în 2016, mi-am dat seama că am folosit doar 20 de minute de interviul de 5 ore cu Regele și partea care difuzată s-a sfârșit când Majestatea Sa a părăsit România în 1948. Regele a mai spus multe lucruri și am simțit că amintirile sale despre România despre "viața după comunism" au fost atât de profunde, atât de relevante și de sincere, de aceea am făcut un nou film și am avut și bonusul de a vorbi cu Prințul Philip, un prieten din copilărie de-al lui Mihai.“

Filmul ”Despre viață” a fost realizat de John Florescu, Viorel Chesaru, Dan Drăghicescu, Viorel SergoviciSr., Mircea Lăcătuș și Andrei Vasilache.

