Filiala USR-PLUS din Sectorul 3 declară război împotriva primarului Negoiță. Au atacat direct firma părinților săi

Membri din USR-PLUS Sectorul 3 anunță că Lucian Judele a depus, luni dimineață, o plângere împotriva firmei Investor Expert SRL, deținută majoritar de părinții primarului Robert Negoiță, pentru „ intimidare și pentru că viața i-a fost pusă în pericol”.

Viceprimarul Lucian Judele din Sectorul 3 a declarat război firmei deținute de primarul USR-PLUS

Săptămâna trecută, în 9 august, Lucian Judele a mers pe teren la un șantier deschis pe bulevardul Theodor Pallady nr. 45D, în urma unor sesizări primite de la cetățeni, și a descoperit că una dintre firmele subordonate Consiliului Local al Sectorului 3, Algorithm Construcții, avea muncitori și utilaje pe acest șantier, în cadrul unei lucrări de care beneficiază firma Value Investor Expert SRL. Firma Value Investor Expert SRL este deținută, majoritar, de Iliuță și Lidia Negoiță, părinții primarului Sectorului 3, Robert Negoiță”, anunță USR PLUS Sector 3.

Ajunși pe șantier, liderii USR-PLUS acuză că reprezentanții firmei părinților primarului Sectorului 3 au încercat să îl intimideze pe vicepreședintele Lucian Judele. Muncitorul care lucra pe excavator ar fi încercat să îi toarne vicepreședintelui Sectorului 3 pământ în cap.

Lucrările efectuate de firma părinților lui Robert Negoiță au fost demarate fără autorizație

Lucian Judele a mai înaintat sesizări și la Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și la Serviciul Disciplină în Construcții din cadrul Primăriei Sectorului 3. Astfel, viceprimarul Lucian Judele a aflat că lucrările pe șantier au loc în absența unei autorizații.

„După tragedia din 2 august, orice om normal își imaginează că lucrările ilegale din Sectorul 3 s-au oprit, că prioritatea zero a primarului și a celorlalți responsabili este să se asigure că muncitorii lucrează pe șantiere legale, au echipamente de protecție, că normele de securitate a muncii sunt îndeplinite.

În spatele meu, luni, săptămâna trecută, am fost înștiințat de cetățeni că aici se desfășoară lucrări, având suspiciunea că sunt ilegale. M-am deplasat pe șantier, m-au lăsat să intru, dar, când am întrebat dacă există o autorizație, pentru că nu am văzut vreun panou la intrarea în șantier, reprezentanții societății au devenit din ce în ce mai nervoși, au dat niște telefoane și mi-au spus că am venit cu lecțiile nefăcute, că dacă aș ști al cui este șantierul, nu aș mai fi venit și aș face bine să părăsesc șantierul înainte ca cel care conducea excavatorul să-mi toarne o cupă de pământ în cap, iar peste puține secunde au dovedit că se țin de cuvânt. Pe deasupra capului meu au început să ridice pământ.

După numeroase telefoane, am primit contractul, nesemnat, neștampilat, în .pdf, iar beneficiarul era societatea Value Investor Expert, deținută de părinții lui Robert Sorin Negoiță. Deci, în spatele meu, exista o lucrare cu mașinile primăriei pentru o societate deținută de părinții primarului Robert Sorin Negoiță, lucrare care nu avea în spate nici un document. (…) Am încredere că justiția își va face treaba și va pune capăt acestor lucrări ilegale pe care primarul le efectuează cu firmele primăriei în Sectorul 3”, a declarat viceprimarul USR PLUS al Sectorului 3, potrivit news.ro.