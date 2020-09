Fotografiată de artista japoneză Fumiko Imano, cunoscută pentru utilizarea tehnicii collage, Chiara Mastroianni, născută la Paris în 1972, devine astfel noua imagine a casei Loewe, în locul tânărului top-model american Kaia Gerber, potrivit unui comunicat al companiei spaniole.

Actriţa este protagonista noii campanii de promovare a casei Loewe, fiind fotografiată în timp ce ajunge la sediul UNESCO din Paris cu o maşină de epocă, relatează EFE, preluat de Agerpres.

Recompensată cu premiul pentru cea mai bună actriţă în secţiunea Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes în 2019 pentru filmul „Habitación 212”, în regia lui Christophe Honoré, Chiara Mastroianni pozează în faţa unui model decapotabil vintage, sub stâlpii unei aripi a clădirii pariziene.

Actriţa prezintă mai multe ţinute cu o croială de inspiraţie militară, precum un pardesiu din tweed cu guler înalt supradimensionat şi o rochie vaporoasă din organza strânsă pe talie, care fac parte din noua colecţie toamnă-iarnă din sezonul 2020-2021, semnată de stilistul Jonathan Anderson.

Într-o altă imagine, Chiara Mastroianni promovează un costum deux-pieces din crep satinat, accesorizat cu un şal supradimensionat, o ţinută ce poate fi purtată atât cu pantofi eleganţi cu toc, cât şi cu o pereche de mocasini, ornaţi cu catarame în formă de floare şi asortaţi cu un rucsac „Balloon”, tipic pentru casa de lux Loewe.

Actrița și cântăreața Chiara Mastroianni este fiica actriței franceze Catherine Deneuve și a actorului italian Marcello Mastroianni.

Mastroianni a câștigat o nominalizare la premiul César pentru prima sa apariție la lungmetraj în Sezonul meu preferat (1993) al lui André Téchiné, jucând rolul mamei sale. Anul următor a apărut în Prêt-à-Porter al lui Robert Altman . Primul ei rol principal a apărut în 1995, alături de Melvil Poupaud în Le Journal du séducteur , o comedie romantică inspirată din „Either / Or ” de Søren Kierkegaard . A lucrat din nou cu Poupaud în Three Lives and Only One Death (1996), interpretând rolul fiicei tatălui său real și în Time Regained (1999), în care joacă și mama ei.

În iulie 2016, Masteoianni a fost numit membru al juriului principal al competiției la cel de-a 73-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția.

Mastroianni este prietenă și o colaboratoare frecventă a cineastului francez Christophe Honoré Ea a apărut în aproximativ jumătate din filmele sale în roluri majore sau camee, începând cu filmul din 2007 Love Songs.