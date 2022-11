Fiica lui Stelian Nistor, Catinca Nistor, numită director al ICR în Londra, mofturi și lux pe banii românilor

Începând cu 2006 și până la numirea Catincăi Nistor, toți directorii filialei Institutului Cultural Român (ICR) din Londra au locuit într-un apartament aflat chiar în clădirea în care funcționează instituția, informează Libertatea.

Venită în aprilie, actrița Catinca Maria Nistor a refuzat locuința gratuită și a primit buget pentru chiria unui apartament de 120 mp.

ICR Londra își desfășoară activitatea într-un sediu concesionat de către Domeniul Coroanei Britanice. Asta înseamnă că statul român nu plătește chirie, ci doar costurile administrative și utilitățile. Sumele sunt acoperite din bugetul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Institutul se află în Belgrave Square, chiar în inima Londrei, într-un vechi palat aristocratic construit în secolul al XIX-lea.

„Clădirea a funcţionat, pe rând, ca ambasadă, reşedinţă a ambasadorului sau a personalului diplomatic şi institut cultural. Înzestrată cu săli spaţioase şi elegante, împodobite cu piese vechi de mobilier şi picturi semnate de mari artişti români, această clădire maiestuoasă posedă, în egală măsură, toate dotările şi întregul suport tehnic al unui institut cultural modern”, se arată pe site-ul ICR.

Catinca Nistor, fata lui tata?

Catinca Maria Nistor (34), actriță și colaboratoare a postului lui Adrian Sârbu, Aleph News, în calitate de prezentatoare. Este fiica celebrului actor român Stelian Nistor, fost lider al Lojei Masonice de rit scoțian, care are sediul central la Londra. Stelian Nistor a deținut președinția Conferinţei Mondiale a Ritului Scoţian prin Suveranul Mare Comandor Stelian Nistor, în grad 33 şi Ultim.

Catinca a fost timp de aproximativ un an director interimar al Teatrului Bulandra, în mandatul primarului Gabriela Firea, de unde a fost dată afară după un protest public al actorilor de la Bulandra și, ulterior, trimisă în judecată de noua conducere interimară pentru că și-ar fi atribuit sume de bani necuvenite.

În primă instanță, pe 19 septembrie 2021, Tribunalul București a decis să anuleze contractele încheiate pe drepturi de autor și a obligat-o pe pârâtă să returneze teatrului aproape 7000 de euro.

A fost numită director ICR fără concurs

Într-un interviu acordat pentru Cultura la dubă în martie 2020, pe când era managerul teatrului Bulandra, Catinca Maria Nistor declara că își dorea să locuiască la Londra, unde să știe cum arată bucătăria ei. Probabil că bucătăria nu i-a plăcut deloc în sediul ICR din Capitala Britanică. Deși avea la dispoziție întregul etaj, cu o bucătărie, două băi dotate corespunzător și alte patru încăperi spațioase.

„Când am împlinit 28 de ani, mi-am dat termen până la 35 să am rostul meu la Londra, unde merg frecvent. Am început să îmi construiesc un network acolo. Visul meu e să mă trezesc dimineața, să știu cum arată bucătăria mea, make a tea și breakfast, să merg la lucru și să fac în fiecare zi același lucru, să lucrez on stage, în Londra.”

Anul acesta, în urma numirii de Parlament director la Institutul Cultural Român din Londra fără concurs, s-a descoperit că nu a absolvit cursurile prestigioasei universități London School of Economics pe care susține, în CV-ul său și în declarația publică din Parlament, că ar fi absolvit-o în 2010.

În luna mai, USR a solicitat preşedintelui Institutului Cultural Român „demiterea de urgenţă” a directorului ICR Londra, Catinca Maria Nistor, în contextul în care aceasta „a denaturat adevărul cu privire la studiile sale. Se pare, însă, că cererea celor de la USR nu a avut niciun efect.

Câți bani ai statului cheltuie Catinca în Londra

Catinca Maria Nistor, 34 de ani, nu a dorit să locuiască în acest apartament. A făcut cerere la MAE pentru o altă locuință, iar ministerul i-a aprobat închirierea unui apartament în centrul capitalei londoneze. Potrivit surselor ziarului, este situat în apropiere de Harrods, un celebru magazin londonez, iar chiria lunară este de 6.500 de lire sterline pentru 120 mp. La care se adaugă celelalte cheltuieli.

Pe piața londoneză, chiria medie a crescut, conform The Guardian, la 2.400 de lire pe lună. Aici intră însă și „garsonierele” și apartamentele mult mai mici decât cel pe care-l folosește directorul ICR Londra. Conform site-urilor de specialitate, 6.500 de lire pe lună e la cota de „cea mai mare chirie în Kensington și Chelsea pentru un apartament de 4 dormitoare sau mai mult”. Apartamentul închiriat de actriță are 3 camere.

„De ce vrea doamna Nistor un apartament separat? Din cauza anturajului în care se mișcă, având nevoie de libertate, pe care nu o are într-o clădire a MAE, care este monitorizată”, a declarat un angajat al ICR.

MAE a precizat că în sediul ICR Londra „nu există un apartament cu destinația exclusivă de acomodare a directorului”. „Este apartamentul de protocol”.