Fiica lui Dmitri Peskov jefuită de escroci. Tânăra Elisaveta și-a pierdut banii de pe două carduri bancare

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a povestit o întâmplare cu fiica sa, Elizaveta, despre care spune că ar fi fost înșelată de niște escroci. Aceștia au obținut informații de pe cardurile sale bancare și i-au golit conturile. Din fericire, pentru tânără, tatăl influent a rezolvat situația, iar banca a intervenit și i-a recuperate banii.

„Fiica mea a fost prinsă anul trecut în trucurile escrocilor de telefoane. Ea spune că a fost ca o hipnoză. Nu a înțeles nimic despre cum i-au obținut PIN-urile de la cardurile bancare și așa mai departe, iar banii au fost retrași de pe cele două carduri”, a povestit purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Potrivit spuselor sale, fiica sa este conștientă și știe cât de periculos este să divulge unor necunoscuți informații cu caracter personal.

„Atât eu, cât și reprezentanții băncilor i-am spus în multe și în detaliu ce trebuie făcut pentru a se proteja digital. Dar puterea de convingere câștigă uneori asupra cunoașterii”, s-a plâns Peskov, potrivit TASS.

Peskov a lăudat promptitudinea cu care i-au fost recuperați banii fiicei sale

Oficialul de la Kremlin s-a arătat mulțumit de răspunsul prompt al serviciului de securitate al băncii care i-au recuperate fiicei sale banii.

„Ei bine, apropo, atunci serviciile de securitate ale băncilor au reacționat foarte repede, ea a făcut apel și a reușit să-i restituie toți banii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Dmitri Peskov a precizat că nu are cunoștință dacă infractorii au fost reținuți sau dacă erau din Rusia.

Fiica lui Peskov vizată de sancțiunile americane

Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, soția și cei doi copii adulți au fost vizați de primele sancţiuni impuse de SUA, împotriva unor apropiați ai lui Vladimir Putin. Oficialii americani și-au justificat decizia cu privire la cei doi copii arătând că aceștia au un stil de viață foarte luxos care nu este în concordanță cu salariul de funcţionar public al lui Peskov.

La scurtă vreme după anunțul Statelor Unite, fiica de 24 de ani a purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, Elisaveta, s-a declarat nemulțumită, considerând măsura nedreaptă și nerezonabilăionale. Ea a spus că nu are nici o legătură cu situația creată de tatăl său.

„Mi se pare complet nedrept şi nerezonabil. Am fost foarte surprinsă, pentru că este ciudat să impună sancţiuni unei persoane care are 24 de ani şi nu are nicio legătură cu situaţia”, a declarat Elizaveta Peskova, fiica lui Dimitri Peskov, la începutul lunii martie.