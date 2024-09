Monden Fiica lui Anghel Iordănescu și-a dat demisia: Uneori suntem nevoiți să facem alegeri grele







Maria Iordănescu, prezentatoarea jurnalului Focus Sport de la Prima TV și fiica antrenorului Anghel Iordănescu, a anunțat că renunță la televiziune. Moderatoarea a spus cu lacrimi în ochi că a fost o decizie foarte grea, dar că fiica ei are mare nevoie de ea.

Pe 8 septembrie, fiica lui Anghel Iordănescu a prezentat pentru ultima oară jurnalul Focus Sport.„Azi, vă dau întâlnire la ultimul jurnal Focus Sport. De azi, pentru mine, se sting reflectoarele în platoul Prima TV și odată cu ele, se vor aprinde altele”.

„Cu inima mică, cu lacrimi în ochi, de azi mă despart de colegi... Decizia nu a fost deloc una ușoară, dar uneori suntem nevoiți să facem alegeri grele”, a scris ea. Maria a subliniat că își dorește să fie mai prezentă în viața fiicei sale și că programul intens de muncă nu mai corespundea nevoilor familiei sale.Aceasta și-a încheiat mesajul mulțumindu-le colegilor și telespectatorilor care au urmărit jurnalul Focus Sport, subliniind că anii petrecuți în televiziune au reprezentat împlinirea unui vis. „În acești ani, nu am muncit, am pășit pe nori, am zburat și am trăit tot ceea cândva doar visam”, a adăugat ea.

A devenit mămică anul trecut

Înainte de Prima TV, Maria Iordănescu a lucrat ca reporter la Antena Stars, apoi la Look Sport+. Fiica lui Anghel Iordănescu și partenerul ei au devenit părinți în mai 2023. La momentul respectiv, prezentatoarea a scris și un mesaj special. „Bine ai venit pe lume, totul meu! Întotdeauna aici, nu doar pentru a te ține de mână, ci pentru a te ajuta să treci peste orice și tot ce ți-ar putea oferi viața”, a scris ea la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa de Instagram.

Maria Iordănescu, mai îndrăgostită ca niciodată de soțul ei

Maria Iordănescu și Teodor Măgureanu s-au căsătorit în luna mai a anului trecut. De la cununia religioasă a fiicei lui Anghel Iordănescu nu a lipsit Gigi Becali. Prezentatoarea a spus că a știut din prima clipă în care l-a văzut pe partenerul ei că acesta este alesul.