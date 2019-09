Lionel Messi a primit, luni, premiul acordat de FIFA celui mai bun fotbalist din lume în 2019. Evenimentul a avut loc la Milano, iar superstarul argentinian s-a luptat pentru trofeu cu portughezul Cristiano Ronaldo și olandezul Virgil van Dijk.

„Înainte de toate aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au decis ca această recunoaștere să vină la mine. Adevărul este că întotdeauna spun că pentru mine, premiile individuale sunt pe plan secundar, în principal sunt cele colective. Este o seară specială pentru mine.

Am norocul să o am alături de mine pe soția mea, și mai ales pe copiii meci. Este prima dată când îi am alături de mine, Thiago a venit la una, însă era foarte mic și nu-și amintește. Sunt îndrăgostiți de fotbal și sunt înnebuniți de toți jucătorii pe care îi întâlnesc”, a spus Messi.

Te-ar putea interesa și: