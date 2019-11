Cei doi au anunțat că pentru turul secund îl vor sprijini pe Klaus Iohannis, despre care au spus că are același scop că și Alianța, adică modernizarea României.

Barna și-a asumat responsabilitatea pentru rezultatul slab obținut și a anunțat că nu demisionează, însă a convocat pentru seara de luni conducerea USR, urmând să fie trase concluziile necesare și să se ia decizii în consecință.

Dacian Cioloș a subliniat la rândul său că Alianța USR-PLUS merge mai departe, urmând să pregătească în comun alegerile locale și parlamentare.

„Le mulțumesc colegilor din USR și din PLUS. Obiectivul nostru este să organizăm cât mai bine alegerile locale. Din păcate, bucată de Românie pe care m-am bazat e mai mică decât am anticipat. Mai e foarte mult de muncă. Știam că nu va fi ușor, am crezut că suntem mai sus. Continuăm împreună. Suntem pe un drum în care am avut un pas mai slab, sunt optimist în continuare”, a mai spus Barna.

Dacian Cioloș a declarat că: „Mulțumesc membrilor pentru campanie și lui Dan pentru că a avut curajul să se lanseze în campanie. Am propus colegilor de la USR că la sfârșitul săptămânii să facem o întâlnire a celor două BN că să avem o discuție de evaluare și să luăm deciziile care se cuvin. Avem un tur doi între Iohannis și Dancila, cred că nu e nicio surpriză că în aceste condiții susținerea noastră va merge spre Klaus Iohannis. Sper să avem o discuție cu dl Klaus Iohannis”.

Procentele obținute în primul tur au fost următoarele: Klaus Iohannis – 36,91%, Viorica Dancila – 23,45%, Dan Barna – 14,19%, Mircea Diaconu – 9,17%, Theodor Paleologu – 5,69%.

Mai multe voci din USR cer însă ca Barna să își dea demisia.

Barna nu a ieșit învingător în niciunul dintre județe, nici în București și nici măcar în diaspora, așa cum se așteptau liderul USR și echipa să de campanie, anunță ziare.com.

