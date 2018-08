Viralul anului? CUGETAREA unei fetițe din România a trezit o ȚARĂ ÎNTREAGĂ

Copii sunt cea mai mare binecuvântare. Părinții își pun în copii lor toate speranțele și visurile pe care nu au reușit să le realizeze. Știm deja că mereu copii sun adevărul, chiar dacă acesta este rostit într-o formă extrem de amuzantă. Pentru a cunoaște lumea din jurul lor, micuții pun întrebări despre tot și toate. Vestitul „de ce?” devine arma lor pentru a dezlega misterele lumii. Copii mai spun și lucruri trăsinite, iar povestea pe care dorim să o redăm mai jos nu face excepție de la această afirmație.





Stau la coadă la casă la un hypermarket cunoscut în România, iar în fața mea e o mamă cu o copilă. Fata se află în faza adorabilă și insuportabilă a copilăriei ei, unde întreabă 1000 de întrebări pe minut: - Mamă ce este asta? - Este un aparat de ras, din ăla de care foloseste tata pentru a-și tunde barba - Mamă de ce bunica nu poate mânca asta? - Pentru că bunica are diabet, așa că ciocolata o face să se îmbolnăvească ... - Mamă, dar de ce fumează mătușa? Și așa continuă cu întrebările cele mai ciudate: de la petrecerea vărului care nu a invitat-o ​​pe Olivia, la vinetele care au o formă ciudată. O fetiță prea curioasa si o mamă care raspunde cu rabdare și dragoste la fiecare întrebare. Vine momentul în care fetița se oprește și rămâne tăcută. Cred eu în sinea mea: "incredibil, curiozitățile i-au fost satisfăcute!" Cea mică ține în mânuță o păpușă stil anii '70 cu un pulover cu dungi pe care o îngrijește cu mare drag, se uită prin jur, urmărește cu privirea un domn cu un câine și dintr-o dată întreabă: - Mamă? Ce este o curvă? Aia e. A înghețat toată lumea la întrebarea asta. Ochii mamei se lărgesc, eu și alte 5/6 persoane ne uităm la ea, ca și cum am fi așteptat ca mama să se arate înfrântă de întrebările fetei. O bunicuță, ce era lângă mine, îmi aruncă un zâmbet și pare să mă întrebe cu privirea „și acum? Cum s-o descurca cu asta?” Toată lumea e cu ochii pe mamă, fiecare așteptând răspunsul. Chiar și casiera, după ce a auzit întrebarea, s-a blocat și nu a mai scanat articolele așteptând răspunsul. Mama respiră adânc, bâlbâie ceva si apoi raspunde cu siguranță in voce: - O curvă este o femeie al cărei serviciu este acela de a face companie bărbaților.... Toți ăia care eram în apnee în așteptarea răspunsului începem să respirăm, bunicuța se uită la mine ca și cum ar spune „ptiu, că s-a scos biata femeie”, iar eu dau din cap în semn de aprobare. Suntem toți mulțumiți si mai relaxați. Fetița se uită în pământ gânditoare, iar după câteva secunde ridică privirea spre mamă și întreabă: - Mamă, dar câștigă mulți bani? În acel moment ne gândim că partea grea a trecut, suntem toți zâmbitori și fără griji, iar mama sigură de sine răspunde: - Depinde de cât de bună este ea și, prin urmare, cât de fericiți sunt bărbații să fie cu ea. Mă trece un fior, cred că a mers prea mult în detaliu și exact asta crede și bunicuța care-și scutură capul în semn de dezaprobare. Fata zâmbește larg, se uită la mama ei și îi spune: - Mamă, tu ești drăguță! Ar trebui să fii curvă. Vă imaginați hohotele celor din jur după această „lovitură sub centură”.

P.S. Dacă cineva și-a pierdut bunica în dimineața asta la hypermarket să știe că această a murit în timp ce făcea ceea ce iubea cel mai mult: râzând cu gura până la urechi!

