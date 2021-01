Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, este acuzat de deputatul PSD Vasile Toma că a înfrânat Programul Tomata. Oficialului i se cer explicații în cadrul unei scrisori deschise.

„Iată că de ce mi-a fost teamă nu am scăpat! Atunci când am făcut demersurile către ministrul Agriculturii, Adrian Oros, cu privire la desfășurarea și viitorul Programului Tomata, am avut o bănuială care am tot sperat să nu devină certitudine. Timp de mai bine de 3 ani, de la inițierea sa de către PSD, Programul Tomata a reprezentat una dintre măsurile semnificative de sprijin pentru legumicultori și el a funcționat fără nicio abatare.

Adrian Oros, ministrul Agriculturii, arătat cu degetul: „Programul Tomata se închide”

Apoi, ministrul liberal Oros a considerat că roșiile românești și agricultura românească în general nu mai merită. De fapt, dacă este să judecăm după acțiunile și declarațiile sale, merită doar să piară. De aceea, și pentru Programul Tomata, plățile au început să întârzie, așa cum a întârziat sau s-a pierdut în promisiuni și ambiguități orice acțiune de sprijin pe măsură ce agricultorii români se confruntau cu pandemia, seceta pedologică, dăunători și atât de multe alte probleme pe care toți cei din domeniu le cunosc foarte bine.

Iată că, acum, ministrul Oros o spune cu subiect și predicat! Programul Tomata se închide!”, a scris Vasile Toma. El a continuat:

„Munca a mii și mii de legumicultori din țară nu contează! Ei și produsele lor nu reprezintă o prioritate pe lista acestui ministru și al unei guvernări care, după cum îi arată faptele, pare că are un singur mare scop: acela de a distruge tot ce ne mai aparține ca țară și popor.

După ei, putem face abstracție de produsele românești! La ce ne trebuie când putem importa?! Putem da mai mulți bani pe produsele altora. Că doar are grijă Guvernul de veniturile românilor. Nu simțiți deja bogăția? La ce ne mai trebuie și piețele agroalimentare? Că doar am văzut cât de ușor s-au putut debarasa de ele, aruncând producătorii în frig și mizerie, invocând argumente rușinoase!

Adrian Oros, ministrul Agriculturii, atacat: „Este mai ușor să distrugeți și să negați”

La ce ne mai trebuie roșia românească, care reprezintă nu doar o tradiție și un simbol, ci una din materiile prime atât de importante?

Sunt țări care și-au creat din legumele lor tradiționale o marcă de țară. La noi, cei care guvernează spun un NU hotărât la tot ce mai poate reprezenta nu doar marcă și tradiție naționale, ci și orice posibilitate de dezvoltare și independență economică și agricolă națională.”

Vasile Toma i se adresează direct ministrului:

„Domnule Oros, îmi dau seama că, pentru dumneavoastră, este mai ușor să distrugeți și să negați. Decât este să faceți ceva bun și util. Îmi dau seama că, pentru dumneavoastră, este mai ușor ca, dintr-un birou, să tăiați fără nicio remușcare din pix eforturi. Venituri și resurse decât să stați să munciți pentru a dezvolta ceva. Sau, măcar, dacă nu sunteți capabil, să vă străduiți să mențineți funcțional un program gândit de alții cu bună intenție și argumente.

I se cer explicații publice

Domnule Oros,

Vă invitam acum câteva luni să ieșiți din biroul ministerial și să mergeți printre agricultorii români. Să vedeți și dumneavoastră ce înseamnă agricultura românească (și nu întâmplător, subliniez românească!), domeniul pe care se presupune că ar trebui să îl reprezentați și să îl apărați”.

În scrisoarea respectivă se mai precizează că „Vă invit și acum să faceți același lucru, să îi priviți în ochi pe legumicultori și să le spuneți de ce ați închis Programul Tomata.

Vă solicit public să explicați pe baza căror studii și date ați luat această hotărâre! Sau ați făcut-o pentru că, pur și simplu, așa vreți dumneavoastră, din prea multă plictiseală și autosuficiența unui rol din care se pare că nu înțelegeți nimic?

„Agricultura căreia țineți morțiș să îi scrieți epilogul”

Cum explicați că, în răspunsurile oficiale la întrebările pe care vi le-am adresat anul trecut, ați declarat că Programul Tomata va continua și în anul 2021? Chiar atât de puțin valorează adevărul pentru dumneavoastră? Se pare că da! La fel de puțin cât contează produsele și producătorii români! Agricultura căreia țineți morțiș să îi scrieți epilogul.

Trist și incalificabil, domnule Oros.

Așa cum am făcut-o până acum, nu mă voi opri din a apăra interesele producătorilor români. Cei care, apropos, au contribuit și contribuie la remunerațiile dumneavoastră.”