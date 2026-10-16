Republica Moldova. Fermierii din Republica Moldova amenință cu un protest de amploare. Aceștia spun că vor ieși în stradă cu tehnica agricolă. Nemulțumirile vizează schimbarea mecanismului de achitare a TVA pentru cereale, dar și lipsa unor măsuri de sprijin pentru agricultori.

Conflictul a izbucnit după ce Guvernul a anunțat că, din 2027, va introduce taxarea inversă a TVA pentru anumite produse agricole. Astfel, taxa va fi calculată și achitată de cumpărător, nu de producător. Agricultorii se tem că această schimbare va fi folosită de traderi pentru a reduce prețurile de achiziție.

Directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Slusari, susține că noul mecanism ar putea afecta veniturile agricultorilor. Potrivit acestuia, cumpărătorii ar putea invoca eliminarea TVA din preț pentru a oferi sume mai mici pentru cereale.

„Acest mecanism de taxare inversă complică viața din punctul nostru de vedere. TVA acum e 8%, la anul va fi taxare inversă și traderii spun: la voi a fost 3 lei cu TVA cu 8%, acum voi vindeți fără TVA, noi vă micșorăm și o să fie nu trei lei prețul, o să fie 2,80 lei, pierdem în preț. Asta nu era problemă dacă statul ar fi restituit tot TVA care este acum în debit”, a declarat Alexandru Slusari.

Reprezentantul agricultorilor susține că fermierii riscă să încaseze mai puțini bani pentru aceeași cantitate de produse. Asociația cere autorităților să țină cont de situația financiară a producătorilor agricoli înainte de aplicarea noilor reguli.

O altă revendicare vizează prelungirea măsurii de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina până la 31 decembrie.

Fermierii consideră că renunțarea la această măsură ar putea pune și mai multă presiune asupra pieței interne. Aceștia reclamă deja prețuri pe care le consideră insuficiente pentru a acoperi costurile de producție.

„Dacă noi nu prelungim licențierea pe piața internă a cerealelor și oleaginoaselor, pe noi ne așteaptă catastrofă. Noi și așa nu avem cele mai echitabile prețuri”, a subliniat Alexandru Slusari.

Agricultorii solicită și rambursarea accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie – 30 noiembrie 2026. Totodată, aceștia cer acordarea plăților directe pentru culturile de cereale și sfecla de zahăr.

O altă revendicare se referă la accesul la finanțare pentru agricultorii care se confruntă cu dificultăți la achitarea datoriilor. Fermierii susțin că au nevoie de măsuri concrete pentru a-și putea continua activitatea.

Guvernul a decis să mențină cota TVA de 8% pentru grâu, porumb și floarea-soarelui și în anul 2027. Autoritățile au renunțat astfel la majorarea taxei până la 20%.

În schimb, urmează să fie introdus mecanismul de taxare inversă. Acesta presupune că obligația de calculare și achitare a TVA revine cumpărătorului produselor agricole, nu producătorului.

Schimbarea este cea care provoacă nemulțumirea agricultorilor. Aceștia se tem că noul mecanism va duce la diminuarea prețurilor oferite pentru producția agricolă.

În replică la nemulțumirile fermierilor, reprezentanții Ministerului Agriculturii au declarat că organizarea protestelor este o formă legală de exprimare a opiniilor și revendicărilor.

Instituția a subliniat însă că manifestațiile trebuie să se desfășoare cu respectarea legislației.