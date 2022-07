Fermierii au ajuns la disperare. Mii de hectare ce culturi au fost distruse de secetă. Se cere declararea stării de calamitate

Seceta din acest an este una severă, iar mii și mii de hectare de culturi sunt compromise aproape în totalitate. Situația este aproape disperată în Vaslui. Fermierii au investit bani mulți sperând că recoltele vor fi bune, însă acestea sunt distruse. Ei cer Guvernului să declare stare de calamitate în speranța că vor primi ajutor de la stat. În plus ar putea plăti eșalonat datoriile acumulate în acest an.

Situație disperată

O situație critică este în localitatea Duda Epureni din Vaslui. Aici nu a mai plouat de patru luni. Oamenii spun că niciodată nu a fost secetă atât de mare. Porumbul s-a uscat tot pe câmp, iar culturile de floarea soarelui sunt compromise. Localnicii nu mai au apă pentru animale, deoarece fântânile au secat. Doar câteva cișmele mai asigură apa necesară în gospodării, potrivit Antena 3.

Nu doar fermierii din Vaslui au cerut declararea stării de calamitate în toate zonele unde mai mult de jumătate din suprafața cultivată este afectată. Asociațiile din toată țara au trimis o scrisoare deschisă Guvernului. Fermierii susțin că sunt județe în care culturile de toamnă sunt afectate până la 80%. Sunt multe localități în care apa a fost raționalizată.

Situația este critică și pe Dunăre. Nivelul apei scade alarmant de la o zi la alta, din cauza secetei. Ne confruntăm cu una dintre cele mai grave situații din ultimii 30 de ani, spun autoritățile. Tanczos Barna, ministrul Mediului spunea la începutul lunii iulie că în acel moment rezerva de apă din cele 40 de lacuri din România era de 67%.

Sistem național de irigații

Pentru a nu mai vedea pe viitor culturi distruse, România are nevoie de un sistem național de irigații. Deși este o necesitate, o astfel de investiție nu a fost inclusă în PNRR. Se încearcă acum renegocierea condițiilor.

„Includerea sistemului de irigaţii în PNRR nu mai este de mult timp doar un obiectiv politic al PSD. Este o prioritate a României şi trebuie susţinută de absolut toate partidele parlamentare, de societatea civilă, de mediul economic şi, la fel de important, de către instituţiile europene. Asigurarea securităţii alimentare a depăşit graniţele naţionale. Aceasta este deja o urgenţă europeană”, a afirmat Paul Stănescu, secretar general al PSD.