Fenomenul de pe TikTok, Nadin Gherman, a avut o copilărie de coșmar! „L-am găsit pe copilul meu legat de pat”

Nadin Gherman, tânărul cioban devenit celebru pe platforma TikTok, foarte populară printre tineri, a avut parte de momente de cumpănă în copilărie.

La doar 19 ani, Nadin Gherman reprezintă un exemplu de bărbat, cu o mentalitate sănătoasă și un etos al muncii, scrie Știri Diaspora. Tânărul cioban pasionat de TikTok a ajuns să fascineze milioane de oameni cu meseria sa și cu puternica afecțiune față de animale. Asta în pofida faptului că nu are prea multă școală.

Cu banii obținuți prin activitatea sa devenită virală pe TikTok, Nadin își îndeplinește un vis: achiziționarea de capre, în speranța că nu va trece din nou prin povara sărăciei. În ciuda zâmbetului permanent care îi iluminează chipul, tânărul nu a avut parte de o copilărie de răsfăț.

Mama lui Nadin: „Când m-am întors la Botoșani, l-am găsit pe copilul meu legat de pat”

Mama tânărului ambițios și exuberant a oferit o mărturie sfâșietoare despre copilăria lui Nadin. Înainte să îl cunoască pe tatăl vitreg al lui Nadin, situația lor familială era tulbure. Tânărul a fost nevoit să trăiască o perioadă la orfelinat, viața sa fiind deosebit de tristă în intervalul respectiv.

„Cu tatăl natural al lui Nadin am trăit 20 de ani. M-a bătut, m-a fugărit, m-a chinuit. Și am plecat în Italia. Atunci, el l-a dat la stat. Am primit un telefon să mă prezint acasă, în Botoșani, pentru că cei mici erau la stat. Dacă nu, mă scot din drepturile părintești.

Am lăsat locul de muncă din Italia și m-am întors în Botoșani. Când am plecat, copilul meu avea trei anișori. Deja avea vreo două-trei luni de când stătea în orfelinat. M-am dus, m-au primit, m-au întrebat cine sunt, eu le-am zis că sunt mama lui adevărată, m-au întrebat de ce l-am lăsat, m-au luat să semnez, am semnat.

Am plecat din nou în Italia, am primit iar telefon că a înnebunit copilul meu și l-au închis la spitalul de nebuni, la Botoșani. Am lăsat, din nou, locul de muncă din Italia și, când m-am întors la Botoșani, l-am găsit pe copilul meu legat de pat. Am făcut cerere și l-am scos de acolo. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu al celor de acolo, uite unde a ajuns copilul meu”, a mărturisit Aurora, mama lui Nadin.

„Băiatul ăsta a fost chinuit de mic. N-a fost cu droguri, noi nu umblăm cu așa ceva. Suntem niște oameni săraci. Nici săraci lipiți pământului, dar oameni normali”, a declarat la rândul său Ion, tatăl vitreg al lui Nadin Gherman.

De ce i-a suspendat TikTok contul

Însă motivele de îngrijorare au revenit pentru popularul cioban. Când viața sa începuse să capete o formă frumoasă, iar talentatul tânăr reușise prin carisma lui să ajungă numărul unu în România pe Tik Tok, platforma i-a închis contul și a retras banii din cauza unei suspiciuni de fraudă.

Nadin Gherman a fost acuzat de fraudă, din cauza ascensiunii sale rapide, iar această suspiciune a avut efecte negative. Avea 26.000 de euro în contul său de TikTok, pe care nu a reușit să îi retragă înainte de închiderea contului. Banii provin din cadourile primite și câștigurile obținute în urma live-urilor. Însă tânărul a găsit o soluție momentană, și-a creat un cont secundar cu care speră să recâștige treptat atenția fanilor.