Femeile care au transformat China și au determinat construirea Marelui Zid

Xiongnu, care s-ar putea să se fi numărat printre strămoșii străvechi ai mongolilor, au format o confederație de popoare nomade care au controlat o mare parte din Asia Centrală, din Kazahstanul de astăzi până în Mongolia, din secolul al II-lea î.Hr. până în secolul I d.Hr.

Se știu puține lucruri despre ei, cu excepția unor înregistrări chinezești și a unor studii genetice recente bazate pe ADN-ul antic provenit din rămășițele lor îngropate, a declarat Bryan Miller, arheolog la Universitatea din Michigan.

„Acesta a fost un imperiu cu o diversitate genetică extremă”, a declarat el pentru Live Science. „Să te numești Xiongnu în acea perioadă însemna să te numești participant la acest imperiu masiv”.

Miller este unul dintre autorii principali ai unui nou studiu care explorează genetica rămășițelor găsite în mormintele Xiongnu de la poalele munților Altai din sud, în apropierea a ceea ce ar fi fost frontiera imperială. Cercetarea a fost publicată în revista Science Advances la 14 aprilie.

Prințesele nomade

Testele ADN efectuate în două cimitire Xiongnu au arătat că persoanele înmormântate în cele mai mari morminte erau femei care erau strâns înrudite cu oameni din inima Imperiului Xiongnu – aproximativ în mijlocul Mongoliei moderne – a căror genetică era deja cunoscută.

Femeile au fost îngropate cu bunuri funerare bogate, inclusiv discuri ornamentale din aur, bucăți de care de bronz și unelte pentru cai. ADN-ul antic al rămășițelor din mormintele mai mici a arătat o diversitate genetică mult mai mare, sugerând că acele persoane proveneau adesea din regiuni îndepărtate ale imperiului – din regiunea Mării Negre până în estul Mongoliei, a declarat Miller.

Această descoperire sugerează că familiile de elită care controlau Imperiul Xiongnu și-au trimis probabil femeile la granițe pentru a cimenta alianțele politice cu elitele locale. Miller a remarcat că cele mai speciale înmormântări au fost oferite doar acestor femei de elită, care par să fi fost implicate în politica regiunilor relativ îndepărtate.

„Ele sunt reprezentantele clanului imperial care a condus imperiul”, a spus el. „Există aceste alianțe matrimoniale care se întind pe tot imperiul, chiar și în anumite comunități locale”.

Miller a spus că aceste femei de elită și-au păstrat statutul înalt pe tot parcursul vieții, ceea ce se reflectă în înmormântările lor speciale. Acest lucru a sugerat că erau participante active la plan, și nu doar uneltele rudelor lor masculine. „Ele chiar au jucat un rol activ”, a spus el. „Făceau parte din el”.

Imperiul antic

Principala sursă de informații despre Xiongnu provine din înregistrările chinezești, care îi vedeau ca inamici străini de-a lungul granițelor de nord și vest ale Chinei.

Într-adevăr, numele Xiongnu este considerat a fi un termen peiorativ, deoarece caracterele sale chinezești denotă și „sclav feroce”.

Miller a spus că unele dintre primele fortificații ale actualului Mare Zid Chinezesc au fost construite în încercarea de a opri raidurile Xiongnu în teritoriile chinezești. „A fost o modalitate de a controla acea frontieră (care era) foarte activă”, a spus el.

În cele din urmă, Xiongnu au fost divizați de războaie civile. Unele grupuri au devenit tributare ale statelor chineze, în timp ce altele au fost cucerite de alte popoare de stepă.

Arheologul Ursula Brosseder de la Universitatea din Bonn, Germania, care nu a fost implicată în cercetare, a declarat că noul studiu a arătat modul în care cercetarea ADN-ului antic se îndepărtează de genetica populațiilor la scară largă și se îndreaptă spre genetica anumitor localități.

„Domeniul geneticii antice este acum în schimbare”, a declarat ea pentru Live Science. „Până acum, majoritatea studiilor pe care le-am văzut se refereau la genetica structurilor populației, cum ar fi atunci când au avut loc migrații mari. Dar, cu acest studiu, am pus sub lupă o societate și am folosit genetica drept instrument pentru a înțelege mai bine cum funcționa acea societate”, a mai spus ea.

