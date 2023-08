FCSB a revenit pe primul loc în clasament după ce a învins-o pe Politehnica Iaşi cu scorul de 2-1 (1-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Capitală. Într-un meci din etapa a 6-a a Superligii de fotbal.

FCSB a deschis scorul prin mijlocaşul Ovidiu Popescu (44), cu un şut de la circa 20 de metri sub transversală. Popescu a jucat meciul cu numărul 200 în Superligă. Darius Olaru a majorat diferenţa (68), Florinel Coman furnizând assist-uri la ambele goluri.

Golul de onoare al ieşenilor a fost înscris de Gabriel Vaşvari (79), cu un şut de la peste 25 de metri.

Gazdele avut şi o bară (39), când portarul Ionuţ Ailenei a respins în transversală mingea trimisă de Coman din lovitură liberă.

Poli Iaşi a marcat prin Julian Marchioni (45+3), cu un şut din afara careului, dar golul a fost anulat pentru henţ la Andrei Gheorghiţă.

Echipa lui Gigi Becali este singura echipă cu maximum de puncte (are un un joc mai puţin, cel cu FC Hermannstadt fiind amânat).

Poli Iaşi a suferit a cincea înfrângere, ultimele trei consecutive.

FC FCSB – Politehnica Iaşi 2-1 (1-0), Arena Naţională – Bucureşti

Au marcat: Ovidiu Popescu (44), Darius Olaru (68), respectiv Gabriel Vaşvari (79).

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Stelian Slabu (Braşov). Al patrulea oficial: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Alexandru Vodă (Alba Iulia)

Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi) – CCA, Ion Ion (Bucureşti) – LPF.

„Mă bucur că am reușit să marchez, dar plecăm cu mâna goală de aici. În această seară nu am reușit mai mult pentru că nu știu când o să-i mai prindem așa pe cei de la FCSB. Mi s-au părut puțin obosiți. Dar nu am avut curaj în această seara. Au venit mulți jucători noi, se integreaza și ei, încearcă să se obișnuiască cu intensitatea antrenamentelor de la Iași”, a spus Gabriel Vașvari, jucătorul celor de la Poli Iași, la Digi Sport.