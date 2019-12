FCSB s-a impus fără bătăi de cap pe terenul celor de la FC Viitorul, într-o confruntare jucată, duminică, în etapa a 21-a a Ligii I. „Roș-albaștrii” au învins cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Aristidis Soiledis (22) și Florinel Coman (45). Succesul o duce pe FCSB pe locul al 4-lea, cu 36 de puncte. Prima poziție este ocupată de Astra Giurgiu (40), care va evolua, luni, în deplasare, împotriva celor de la CFR Cluj (38). FCSB mai are de jucat restanța din deplasare cu FC Voluntari.

Gigi Becali n-a vrut să facă niciun comentariu legat de succesul de la Ovidiu, dar a vorbit despre progresul făcut de echipa sa, care în vară ajunsese pe ultimul loc.

„Ce rost are să comentez eu? Ați văzut voi meciul. Contează ce spun eu? Fanii au văzut despre ce e vorba, ei știu. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar eu am spus încă de atunci că tot ce s-a întâmplat a fost controlat. Am jucat cu echipa a doua, am jucat cu mulți copii, pentru că eram în cupele europene.

Nu v-am spus că vorbim în decembrie? Stați să vedeți, vom ajunge pe primul loc! Mai sunt patru puncte și mai avem și un meci în minus cu FC Voluntari”, a spus Becali pentru gsp.ro.

