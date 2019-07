FC Viitorul are un start impecabil de campionat, după disputarea a trei etape din Liga I. Echipa lui Gică Hagi a câștigat confruntarea cu Hermannstadt (scor 3-2), disputată pe teren propriu, și este lidera competiției, cu 9 puncte. Până acum, dobrogenii au mai trecut de Dinamo (5-0) și Chindia Târgoviște (1-0).

Viitorul și Craiova care au strâns maximum de puncte. Pentru formația din Ovidiu urmează returul cu Gent, din turul al 2-lea preliminar al Ligii Europa. În prima manșă, belgienii s-au impus cu 6-3 și calificarea pare a fi la limita imposibilului.

Ieri, Gheorghe Hagi a decis să de afară doi jucători ai echipei sale, care nu au dat randament în acest debut stagional.

A dat afară doi jucători care au dezamăgit

Este vorba despre Najib Ammari (27 de ani) și Hamidou Keita (24 de ani). Primul fotbalist a bifat 18 minute în meciul cu Chindia, iar cel de-al doilea n-a apărut în tricoul Viitorului. La meciul cu Hermannstadt, Eric de Oliveira, mijlocașul Viitorulului, a marcat golul de 2-1. Brazilianul a ajuns la 62 de reușite în Liga I și visează să depășească recordul conaționalului său, Wesley, care a punctat de 64 de ori, pentru FC Valui și Poli Iași, și este cel mai bun marcator străin din fotbalul românesc.

Crede într-o surpriză cu Gent

„Sunt fericit pentru că am obținut cele 3 puncte. A fost cel mai important lucru, mai puțin contează cine înscrie. Am venit după un meci greu în Europa League, a fost oboseală, dar am reușit să obținem această victorie. Mă simt foarte bine fizic, dar decizia de a juca nu este a mea”, a afirmat Eric. Brazilianul este încrezător că Viitorul poate produce o mare supriză în returul cu Gent.

„Voi fi pregătit să îmi ajut echipa. Sunt încrezător. Vom vedea următoarele 90 de minute ce vom face, dar suntem încrezători că vom câștiga. S-au mai văzut surprize în fotbal. Nu știu cum trebuie să jucăm, Mister trebuie să știe”, a declarat Oliveira

