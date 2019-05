Barcelona, făcută praf după eșecul de la Liverpool. „A scris cea mai neagră pagină. Cei mai ridicoli din istorie”

Ziariștii spanioli de la „Sport” i-au desființat pe jucătorii Barcelonei după eșecul memorabil suferit, marți, pe „Anfield Road”, scor 0-4 cu FC Liverpool.





FC Barcelona a fost desființată de ziariștii spanioli de la „Sport”, care au folosit cuvinte tari, pentru a descrie umilința suferită de catalani, scor 0-4 cu Liverpool, în returul semifinalelor Ligii Campionilor. N-a fost iertat nici Ernesto Valverde, tehnicianul celor de la Barcelona.

„Cei mai ridicoli din istorie. Barca a scris cea mai neagră pagină, fiind eliminată impardonabil din Ligă pe Anfield. Iar n-a ştiut să gestioneze avantajul de trei goluri din tur. Champions este o pălărie prea mare pentru Valverde, au scris cei de la „Sport”.

„Cel mai dureros este că se întâmple iar. Am pățit-o anul trecut. Nu ne așteptam. Am fost foarte concentrați, dar am căzut din nou. Când pierzi cu 4-0 nu trebuie să cauți scuze. Acum vom trăi niște zile oribile, va trebui să suportăm consecințele şi antrenorul trebuie să își asume responsabilitatea”, a declarat Ernesto Valverde la final.

