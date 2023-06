Favoritele din Liga Națiunilor: Competiția a ajuns în faza semifinalelor

Programul meciurilor din Liga Națiunilor:

Semifinale

14 iunie, de la ora 21:45: Olanda – Croația (se joacă la Rotterdam)

15 iunie, de la ora 21:45: Spania – Italia (se joacă la Enschede)

Finala mare – 18 iunie, de la ora 21:45, la Rotterdam

Finala mică – 18 iunie, de la ora 16:00, la Enschede

Olanda este creditată cu prima șansă la câștigarea trofeului

Țara gazdă Olanda este văzută de agențiile de pariuri online cu prima șansă la câștigarea trofeului. Olanda are cota 2.75 să câștige trofeul, un ușor avantaj față de următoarea favorită, Spania, care are cota 3.50. În schimb, Italia este văzută cu șansa a patra și are cota 4.50, în timp ce Croația are pe hârtie cele mai mici șanse și are cota 5.50.

Olanda este neînvinsă în Liga Națiunilor

În această ediție a Ligii Națiunilor, Olanda a avut un parcurs excelent în competiție și a defilat în faza grupelor, unde a obținut cinci victorii și doar un rezultat de egalitate, în meciul de acasă cu Polonia, încheiat 2-2. În rest, Olanda a câștigat meciurile cu Belgia și Țara Galilor. Olanda a avut și un atac foarte bun, cu 14 goluri marcate în cele 6 partide.

Pe Croația a mai întâlnit-o într-un meci amical din 2008, când a câștigat cu 3-0. Ultima confruntare oficială s-a disputat la Cupa Mondială din 1998, când Croația a câștigat cu 2-1. De această dată, Olanda are cota 2.00 la victorie, egalul are cota 3.40, în timp ce succesul croaților are cota 3.90.

Croația are amintiri plăcute din Liga Națiunilor, având în vedere că a câștigat o grupă cu Franța, Austria și Danemarca. Mai mult, croații au reușit să câștige pe terenul echipei care a câștigat Liga Națiunilor în ediția precedentă, Franța, scor 2-1, și și-au luat revanșa după eșecul din finala Cupei Mondiale 2018.

Echipele probabile:

Olanda: Bijlow; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Aké; De Roon, De Jong, Simons; Bergwijn, Gakpo, Malen

Croația: Livaković; Juranović, Šutalo, Gvardiol, Sosa; Modrić, Brozović, Kovačić; Pašalić, Kramarić, Perišić

Spania – Italia, reeditarea semifinalei din ediția precedentă

Spania – Italia este un duel care s-a transformat într-un adevărat clasic în fotbalul continental. Se întâlnesc două dintre cele mai titrate echipe din fotbalul mondial, capabile oricând să ofere dueluri spectaculoase. Cele două echipe s-au întâlnit ultima dată în semifinalele Ligii Națiunilor ediția precedentă, când ibericii au reușit să câștige. Totuși, Italia nu uită că a eliminat-o pe Spania în semifinalele de la EURO 2020, în drumul spre marele trofeu.

Pentru a ajunge în semifinalele Ligii Națiunilor 2023, Spania a avut ceva emoții deși nu a avut o grupă foarte dificilă, cu Portugalia, Elveția și Cehia. A avut multe sincope, inclusiv un eșec acasă cu Elveția, însă în cele din urmă s-a impus în ultima rundă cu 1-0 pe terenul Portugaliei. De partea cealaltă, Italia a avut cea mai dificilă grupă din Liga Națiunilor, cu Anglia, Germania și Ungaria. A fost o grupă care a oferit multe rezultate neașteptate, dar italienii s-au clasat în cele din urmă pe primul loc și merg în semifinalele competiției. Spania pornește însă cu prima șansă și are cota 2.20 la victorie, egalul are cota 3.30, în timp ce Italia are cota 3.40 să câștige conform bookmakerilor, însă duelul se anunță unul foarte echilibrat.

Echipele probabile:

Spania: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Zubimendi; Gavi, Asensio, Olmo; Morata

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui, Pellegrini

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.