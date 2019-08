Fiica lui Gheorghe Dincă a explicat cum de s-a întâmplat să treacă prin fața casei tatălui său fix în timp ce Alexandra Măceșanu se afla acolo.

„Eram în interes de serviciu, am fost la Dăbuleni, urma să revin la Arad fiindcă la 6 eu aveam pe cineva care trebuia să-mi vină la firmă, eram în întârziere. Eram împreună cu fratele meu și cu angajata. Am plecat noaptea și am ajuns dimineața acolo. Eu miercuri dimineața am plecat.

Nu-l mai văzusem pe tata de la sfârșitul lunii aprilie a anului trecut, de la înmormântarea bunicii. În ultimii ani nu am vorbit prea des, aproape deloc. Nu se stricaseră relațiile, doar nu se mai comunica”, a explicat Daniela Dincă.

„Ne dezicem de ce a făcut el. Durerea lor, a familiilor celor două fete, este de 100 de ori mai mare decât a noastră”, a declarat Daniela Dincă.

Pe de altă parte, fiica lui Gheorghe Dincă spune că nimeni din familia nu a știut că tatăl ei a fost internat de mai multe ori la psihiatrie, pentru că în acea perioadă mama lor era plecată la muncă în Italia, iar ei, copiii, erau fiecare la casa lor.

Întrebată dacă crede că a recunoscut crimele doar ca să acopere pe cineva, Daniela Dincă a spus că nu are de unde să știe acest lucru fiindcă nu a putut lua deloc legătura cu tatăl ei de când a început ancheta. „Nu ni s-a permis să-l vedem. Am cerut să-l vedem și nu putem până nu se termină ancheta”.

Fiica lui Dincă a spus că atunci când a trecut prin fața casei inculpatului a văzut ieșind din curte două persoane. „Nu aveam de unde să-i cunosc pentru că eu nu am copilărit acolo. Era o persoană mai înaltă, una mai scundă, cel scund avea o plasă în mână. I-am văzut o fracțiune de secundă, cât a trecut mașina. Fratele i-a recunoscut, a spus că sunt Vică și Fane, doi vecini. ”

Totodată Daniela Dincă a declarat, pentru Antena3, că nu crede că tatăl ei făcea parte dintr-o rețea de trafic de persoane: „Mi-e greu a crede că făcea parte. Dar luând în considerare cum era relația dintre noi, nu pot garanta. Dar din ce ne-au spus autoritățile, el e vinovat. Noi nu știm ce să mai credem. ”

„Dacă aș avea posibilitatea să-mi văd tatăl, l-aș întreba dacă e adevărat. Și ar fi mai multe de spus. L-aș întreba dacă s-a gândit vreo clipă la viața copiilor lui și a celor două suflete pe care se zice că le-a omorât”, a adăugat fiica lui Dincă.

„Mama supraviețuiește foarte greu în aceste momente. E o mamă care a avut grijă de patru copii, nimeni nu a dorit să ajungă aici. După răpirea Luizei, mama a locuit acolo, dar nu a văzut nimic suspect.”

Te-ar putea interesa și: