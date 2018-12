Fâsa lui Richard, SPECIE SIBERIANĂ de PASĂRE, descoperită în DOBROGEA

Biologii Societății Ornitologice Române și-au oferit un cadou inedit de Crăciun. În premieră, ornitologii au reușit să documenteze fotografic în România, pe lacul Techirghiol, o specie siberiană de pasăre, Fâsa lui Richard (Anthus richardi). Nu este prima observație în țara noastră, ci a treia, dar este pentru prima oară când biologii au reușit să și fotografieze pasărea.





Fâsa lui Richard (Anthus ricardi) a fost observată de directorul de conservare al Societății Ornitologice Române, Ciprian Fântână, într-un punct extrem de important pentru migrația păsărilor, Lacul Techirghiol, informează Societatea Ornitologică Română.

„Eram la Techirghiol într-un program de monitorizare a speciilor de păsări migratoare și de apă. În timp ce număram călifarii, am observat o pasăre de dimensiuni mici care s-a ridicat în zbor de la malul apei și care a scos un sunet care mi-a amintit de Anthus richardi. Din fericire am putut-o urmări cu luneta și să îmi sau seama unde s-a reașezat. M-am apropiat de locație și după o perioadă relativ scurtă am reușit să fac și câteva poze ca să documentez observația”, a spus Ciprian Fântână.

Potrivit purtătorului de cuvânt al SOR, Ovidiu Bufnilă, imediat, la Techirghiol, au ajuns și alți ornitologi. Primii au fost Szabó József și Ambrus Laca. Cei doi au plecat imediat din județul Ialomița, special să poată vedea noutatea avifaunistică. Observația a avut loc pe 20 decembrie, iar de atunci, lacul Techirghiol a devenit un loc de întâlnire pentru biologii care au vrut să își ofere un cadou de Crăciun.

Fâsele sunt păsări mici, au o lungime a corpului care ajunge la maximum 20 de centimetri și o greutate de 25-36 de grame. Nici când își desfac aripile nu sunt impresionante, anvergura ajunge la 33 de centimetri. Sunt înrudite cu codobaturile, sunt extrem de circumspecte și nu permit apropierea oamenilor.

Aceasta este a treia observație a fâsei lui Richard în România. Prima a fost în 1999 la Histria, realizată de un grup de ornitologi maghiari, dar aceștia nu au avut nicio fotografie cu pasărea. Prin urmare, observația nu a fost omologată de Comitetul de Rarități Avifaunistice din România.

A doua observație în țara noastră a acestei păsări a fost realizată de ornitologul Daróczi J. Szilárd de la Grupul Milvus, pe 2 aprilie 2018, la Siclău, Arad. Acesta a reușit doar să înregistreze sunetul emis de pasăre, nu să o și fotografieze.

Fâsa lui Richard (Anthus ricardi) cuibărește în Siberia, în Asia și iernează în India și în Asia de sud-est. Apare foarte rar, dar regulat, în vestul Europei, și de obicei toamna, între lunile septembrie și noiembrie, precizează Ovidiu Bufnilă. (Foto-SOR)

Ion Cristoiu a EXPLODAT! Dezvaluiri neasteptate! UDREA este pe TOCATOR!

Pagina 1 din 1