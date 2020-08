Chiar testele care au iesit, am aflat că trebuie să faci 2-3 teste, este ceva o neînţelegere între toate testele, multumesc lui Dumnezeu mă simt bine, am poftă de mâncare nu am probleme şi e bine ca am venit si eu. Îmi vine să ies pe geam să plec că nu-mi place să stau închisă, e un parc aşa frumos în curtea spitalului. Felicitari pentru spital. E ordine şi curăţenie eu credeam că e îngăleală, este ordine ordine, parcă nu sunt internaţi oameni pe aici”, a declarat Irina Loghin pentru România TV.