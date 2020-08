În mod normal astăzi trebuia să aibă loc parastasul de 7 zile al lui Emi Pian, dar familia fostului lider al Duduienilor a dat peste cap toate planurile. Apar noi informații legate de ceea ce se întâmplă în familia lui Emi Pian.

Potrivit unor surse, familia Duduianu s-a răzgândit, deoarece au refăcut calculele. Mai exact, săptămâna trecută a avut loc înmormântarea și rudele lui Emi Pian au constatat că l-au ținut aproape o săptămână în casă, fapt pentru care ziua înmormântării a coincis cu o săptămână de la data în care liderul a fost ucis. Prin urmare, următorul parastas al lui Emi Pian va fi, cel mai probabil, la împlinirea a 6 săptămâni de la moartea interlopului, din cauza faptului că masa oferită de familie, la înmormântarea lui, a fost considerată parastas, scrie RTV.

Ce s-a descoperit în sângele lui Emi Pian

Noi detalii șocante ies la iveală în cazul asasinării liderului interlop Emi Pian. Ancheta înaintează iar amănuntele șocante nu încetează să apară.

Polițiștii care investighează cazul lui Florin Mototolea, zis și Emi Pian confirmă faptul că în seara în care a murit interlopul consumase substanțe halucinogene. De asemenea membrii clanului Duduianu susțin că Emi nu consuma droguri.

Se speculează că șeful grupării care vindea droguri interlopilor și maneliștilor este chiar Gheorghe Bădoi, poreclit Gicu Impresaru’. De-a lungul anilor acesta s-a ocupat cu organizarea petrecerilor și a negociat evenimente în numele lăutarilor. Individul este acum în atenția anchetatorilor, care suspectează că el ar fi vândut substațele interzise membrilor clanului Duduianu.

Florin Mototolea, cunoscut și ca Emi Pian, a fost executat în dimineața zilei de 4 august, de un individ din clanul rival. Mototolea, lider al clanului Duduianu, era considerat unul dintre cei mai periculoși infractori din România.

Comunicatul Parchetului Capitalei

„In continuarea comunicarii publice privind evenimentele produse in data de 04 august 2020, Compartimentul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cauza avand ca obiect infractiunea de omor comisa asupra unui barbat in varsta de 39 de ani, au fost puse in aplicare cinci mandate de perchezitie domiciliara emise de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti. Dupa efectuarea perchezitiilor domiciliare mentionate, urmeaza a fi efectuate audieri la sediul Politiei Capitalei de catre procurorii criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului Omoruri, cu privire la faptele care fac obiectul cauzei”, se arată în comunicatul Parchetului.