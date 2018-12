Falcă, RĂSPUNS EXPLOZIV cu PRIVIRE la ACUZAȚIILE PSD. „În altă situație NU AU FOST ACUZAȚI de SEPARATISM

Edilii orașelor Arad, Cluj, Oradea și Timișoara au anunțat înființarea unei noi alianțe. Mai exact, cele patru orașe se vor alia pentru a se sprijini reciproc în ducerea la bun-sfârșit a unor proiecte comune.





Pentru a lămuri care sunt scopurile acestei alianțe, jurnaliștii de la PSNews au luat legătura cu edilul Aradului, Gheorghe Falcă. Primarul a subliniat că se urmărește facilitarea mobilității între cele patru orașe, cât și extinderea și îmbunătățirea infrastructurii de transport, dar și sprijinirea în continuare a mediului de afaceri.

„Așa cum am prezentat în platforma noastră, în prima fază am precizat valorile în care credem noi și am vorbit despre dezvoltarea comunităților, despre o putere mai mare pentru comunitățile locale și despre stabilitatea din administrație. Al doilea punct a constat în argumentele pentru a ne asocia.

Avem argumente pentru că fără acestea nu poți să îți fixezi scopurile. La punctul trei avem obiectivele comune care pleacă de la ceea ce este nevoie atât la nivel local, cât și la nivel național: îmbunătățirea mobiității în cele patru orașe și aici putem discuta despre realizarea autostrăzii Via Carpatia, legarea Clujului de Oradea prin autostrada Transilvania și să ne racordăm la Belgrad.

Acestea sunt punctele mari din obiectivele pe care le avem. Apoi, vrem să sprijinim în continuare mediul de afaceri prin clustere regionale. Lista este plină de obiective pentru că sunt patru categorii de scopuri pe care le avem prin Alianța Vestului”, a spus liberalul.

Totodată, chestionat cum răspunde acuzațiilor de la PSD că acest proiect alimentează propaganda maghiară separatistă, Gheorghe Falcă a atras atenția că sunt niște remarci exagerate din partea social-democraților.

„Eu cred că domnii de la PSD au exagerat. Vreau să știți că s-a asociat și Constanța cu București și Brașov pentru a avea o platformă pe turism și nu au fost acuzați de separatism.

De ce gândim în paradigma separatistă dacă se asociază patru primării pentru a atrage mai bine fonduri europene, pentru a face schimb de experiență între cele patru administrații pe zona de digitalizare, cultură, de a sprijini cele 3 orașe, iar cel de-al patrulea, Timișoara, pe post de capitală culturală europeană?!”, a conchis Gheorghe Falcă.

Cati BANI incaseaza Dragnea, lunar! Victor Ponta arunca BOMBA! Suma intra in intregime in buzunarul sefului PSD

Pagina 1 din 1