Fake News cu batjocorirea lui Dragnea în pușcărie, demontat de un jurnalist

Precizările jurnalistului vin în contextul în care, joi, la podcastul lui Robert Turcescu de pe evz.ro, secretarul general al APP, Codrin Ștefănescu, a intervenit pentru a explica modalitatea în care știrea despre un presupus viol asupra lui Liviu Dragnea a apărut și s-a răspândit în mass media. Ulterior, fostul lider al PSD, Liviu Dragnea l-a amenințat cu o acțiune în justiție pe jurnalistul Victor Ciutacu, de la România TV, în urma unui dur schimb de replici.

„Dezvăluiri despre făcături pe tema Liviu Dragnea

Am și eu doar 32 de ani în presă. Am văzut, am trăit și am avut de-a face cu multe făcături mass-media, cu multe campanii de denigrare sau de promovare a anumitor interese”, scrie jurnalistul Horațiu Rădulescu pe Facebook.

„Având credința în Dumnezeu și în profesie, nu am promovat niciodată o mizerie care să lezeze demnitatea sau viața cuiva. Eu cred că în viață nimic nu rămâne neplătit, mai devreme sau mai târziu. Ceea ce vă spun nu are absolut nicio influență sau rugăminte din partea cuiva să scriu despre asta, chiar dacă sunt ”Directorul de presă al A.P.P”.

Pur și simplu, instinctul de jurnalist mă face să vă vorbesc, pentru că se întâmplă sub ochii dvs. Activitatea mea ”politică” este de fapt tot una în care îmi folosesc abilitățile de comunicare, ca un hobby personal în favoarea A.P.P. (Alianța Pentru Patrie – n. red.) Am disociat total activitatea jurnalistică, de hobby. Cei care îmi urmăresc emisiunile pe platforma tv. ”România Civică Tv” știu despre ce vorbesc.

Pagina APP, clonată pe Facebook

Acum, povestea pe scurt a unei făcături mizerabile. Făcătură cu iz securist-coldist, făcătură inventată și gestionată de către ”sistem”.

„La aproximativ o jumătate de oră de la apariție, am aflat despre o pagină de Facebook inventată de către sistem, în care se ”clonase” pagina oficială a A.P.P., singura diferență fiind un mic amănunt, greu sesizabil la prima vedere. În scurtul timp de la apariția paginii, aproximativ 600 de români se înscriseseră deja. (În cele aproximativ 30-40 de minute până când eu am văzut-o).

Pe pagina respectivă erau postate niște poze trucate, fiind prezentate ca ”fotografii cu Dragnea din pușcărie”, plus alte texte aferente mizerabile. Pagina de Facebook a fost reclamată și administratorul rețelei de socializare a eliminat făcătura”, relatează Horațiu Rădulescu.

Adevărul despre relația lui Dragnea cu Oana Diana Leonte

„În prealabil, o parte a presei obediente banului și sistemului, a prezentat o altă făcătură infectă despre o presupusă relație a lui Liviu Dragnea cu Oana Diana Leonte, șefa ”Organizației de Tineret” a A.P.P. Întâmplarea face să-i cunosc și părinții, și bineînțeles prin prisma activității în A.P.P., s-o cunosc și pe ea.

Vă spun clar și în cunoștință de cauză: Oana nu are și nici nu a avut vreo idilă cu Liviu Dragnea! Este o tânără victimă colaterală în acest caz, a sistemului jegos. Vă jur că dacă era un sâmbure de adevăr în făcătura respectivă, eu vă spuneam, indiferent de consecințe. Oricum, adevărul iese la suprafață mai devreme sau mai târziu!

„Cât de jos a ajuns acest sistem securist-coldist!”

Revin acum la făcătura sistemului despre Liviu Dragnea și presupusele întâmplări din pușcărie. Vă dați seama cât de jos a ajuns acest sistem securist-coldist, dacă se folosește de un individ ca Miron Cosma pentru a împroșca lăturile?!! Vă dați seama că sistemul se folosește și de un fost lider sindical ”reprezentant al penitenciarelor” care în mandatul său sindical a fost implicat în scandaluri și activități politice pe față, cu atitudine față de condamnați, toate acestea au dus la înlocuirea sa și ”ținerea în șah” de către sistem, până la mat-ul final.

Chiar Liviu Dragnea și Codrin Stefanescu au adus lămuriri clarificatoare presei, dar nu a contat acest aspect. Ordinul de martelare a lui Dragnea trebuie executat! Oameni buni, văd desfășurarea acestei mizerii din culise, încerc să o combat, dar ”armele” sunt disproporționate. Am un arc, și-un bucium ca pe vremuri când se anunțau invaziile și prădătorii, împotriva dronelor și cyborgilor mass-media, cu toate posturile teve, sitte-urilor și publicațiile lor.

Dar, chiar și cu aceast arc și cu acest bucium, vă dau de veste și vă informez, pentru că nu doresc nimănui, indiferent de nume, religie sau apartenență politică să treacă prin făcăturile securist-coldiste-koveșiste, care nu cu mult timp în urmă au făcut victime umane, așa cum a fost și doamna Rarinca sau judecătorul Stan Mustață…”, încheie Horațiu Rădulescu.