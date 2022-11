Faimoasa cântăreață și actriță a murit singură în casă. Irene Cara, câștigătoarea unui Oscar și un Grammy, avea doar 63 de ani

Irene Cara a murit la vârsta de 63 de ani. Decesul celebrei cântărețe și actrițe s-a produs în locuința ei din Florida, au anunțat apropiații săi. Actriţa a jucat în filme alături de Clint Eastwood și Tatum O’Neal.

Irene Cara a murit acasă, în Florida, dar cauza este „în prezent necunoscută”. Născută în 1959 în Bronx, New York City, Cara a fost cea mai mică dintre cei cinci fraţi. Tatăl ei era portorican, iar mama ei, cubano-americană.

După ce a înregistrat muzică în copilărie, atât în ​​spaniolă, cât și în engleză, ea a continuat să apară într-o serie de musicaluri pe Broadway.

Cântăreața și actrița americană a fost cunoscută pentru piesa din filmul Fame din 1980, precum și pentru că a fost coautoare și cântăreață ale hitului Flashdance… What a Feeling, pentru care a câștigat un Oscar și un Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală pop feminină.

Judith A Moose, publicistul lui Cara, care a anunțat decesul, a declarat că aceasta a murit acasă, în Florida, dar cauza este necunoscută în prezent.

„Cu profundă tristețe, în numele familiei ei, anunț trecerea în neființă a Irenei Cara”, a scris Moose.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can’t believe I’ve had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I’ll be reading each and every one of them and know she’ll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh

— Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022